Готуємо деруни по-новому: цей секретний інгредієнт сподобається усім

Мабуть, не існує такої людини, яке не любить деруни. Цю просту страву зазвичай готують на обід чи вечерю. Однак, якщо додати начинку чи поєднати у дерунах овочі, то можна отримати нову страву.
Рецепт дерунів із броколі опублікований у кулінарному блозі "carrot.raw" в Instagram.
Зокрема, таке небанальне поєднання робить страву ситною та досить дієтичною.
Для приготування потрібно такі інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку картоплю почистіть та натріть.
Потім візьміть броколі, помийте та подрібніть. Цибулю та часник теж потрібно подрібнити.
Далі змішайте усі інгредієнти, додайте сіль та перець. Все ретельно перемішайте.
Деруни смажте з обох боків до готовності.
Смачного!
Раніше ми повідомляли, як зробити суп ситним без м'яса.
Також ми писали, як приготувати домашній сир Філадельфія.