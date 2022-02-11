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Готуємо деруни по-новому: цей секретний інгредієнт сподобається усім

Автор: Тетяна Самарук

Мабуть, не існує такої людини, яке не любить деруни. Цю просту страву зазвичай готують на обід чи вечерю. Однак, якщо додати начинку чи поєднати у дерунах овочі, то можна отримати нову страву.

Рецепт дерунів із броколі опублікований у кулінарному блозі "carrot.raw" в Instagram.

Зокрема, таке небанальне поєднання робить страву ситною та досить дієтичною.

Для приготування потрібно такі інгредієнти:

  • картопля - 4 шт;
  • яйця - 2 шт;
  • рисове борошно - 3 ст. л;
  • броколі - 7-8 суцвіть;
  • сіль, перець;
  • червона цибуля;
  • часник.

Спосіб приготування:

Спочатку картоплю почистіть та натріть.

Потім візьміть броколі, помийте та подрібніть. Цибулю та часник теж потрібно подрібнити.

Далі змішайте усі інгредієнти, додайте сіль та перець. Все ретельно перемішайте.

Деруни смажте з обох боків до готовності.

Смачного!

Раніше ми повідомляли, як зробити суп ситним без м'яса.

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