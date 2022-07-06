Готовим быстрые маринованные огурцы: рецепт от известного кулинара
Фото: Рецепт маринованных огурцов (Скриншот из видео)
Лето - это сезон огурцов. Побаловать себя солениями сможет каждый, приготовив дома маринованную закуску.
Рецептом огурцов поделился известный украинский кулинар Валерий Пономарь.
Вам понадобятся
- Огурцы 500 гр
- Укроп пучок
- Петрушка пучок
- Чеснок 3 зубка
- Острый перец 1/2 шт
- Лимонный сок 1/2 шт
- Мед 2 ч.л
- Соль щепотка
- Кунжутное масло 2 ст.л
Пошаговый рецепт приготовления
Приготовить огурцы не составит вам труба, они делаются очень просто!
Старайтесь выбирать негорькие огурчики небольшого размера. За час до приготовления помойте огурцы, и залейте холодной водой со льдом на час.
Смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте, отправьте в холодильник в герметичной посуде на 2 часа. После этого закуска готова к употреблению.
Приятного аппетита!
Напомним, перед этим мы рассказывали, какие ошибки при засолке огурцов могут испортить закуску.
А также описывали, как приготовить малосольные огурцы, которые будут готовы уже через 12 часов.