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Готовим быстрые маринованные огурцы: рецепт от известного кулинара

Новина українською →
Среда 06 июля 2022 10:40
Готовим быстрые маринованные огурцы: рецепт от известного кулинара Фото: Рецепт маринованных огурцов (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Лето - это сезон огурцов. Побаловать себя солениями сможет каждый, приготовив дома маринованную закуску.

Рецептом огурцов поделился известный украинский кулинар Валерий Пономарь.

Вам понадобятся

  • Огурцы 500 гр
  • Укроп пучок
  • Петрушка пучок
  • Чеснок 3 зубка
  • Острый перец 1/2 шт
  • Лимонный сок 1/2 шт
  • Мед 2 ч.л
  • Соль щепотка
  • Кунжутное масло 2 ст.л

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовить огурцы не составит вам труба, они делаются очень просто!

Старайтесь выбирать негорькие огурчики небольшого размера. За час до приготовления помойте огурцы, и залейте холодной водой со льдом на час.
Смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте, отправьте в холодильник в герметичной посуде на 2 часа. После этого закуска готова к употреблению.

Приятного аппетита!

Напомним, перед этим мы рассказывали, какие ошибки при засолке огурцов могут испортить закуску.

А также описывали, как приготовить малосольные огурцы, которые будут готовы уже через 12 часов.

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