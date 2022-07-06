Готуємо швидкі мариновані огірки: рецепт від відомого кулінара
Фото: Рецепт маринованих огірків (скріншот з відео)
Літо - це сезон огірків. Побалувати себе соліннями зможе кожен, приготувавши вдома мариновану закуску.
Рецептом огірків поділився відомий український кулінар Валерій Пономарь.
Вам знадобляться
- Огірки 500 гр
- Кріп пучок
- Петрушка пучок
- Часник 3 зубки
- Гострий перець 1/2 шт
- Лимонний сік 1/2 шт
- Мед 2 ч. л
- Сіль щіпка
- Кунжутне масло 2 ст. л
Покроковий рецепт приготування
Приготувати огірки не складе вам труднощів, вони робляться дуже просто!
Намагайтеся вибирати негіркі огірочки невеликого розміру. За годину до приготування помийте огірки, і залийте холодною водою з льодом на годину.
Змішайте всі інгредієнти і добре перемішайте, відправте в холодильник в герметичному посуді на 2 години. Після цього закуска готова до вживання.
Смачного!
Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які помилки при засолюванні огірків можуть зіпсувати закуску.
А також описували, як приготувати малосольні огірки, які будуть готові вже через 12 годин.