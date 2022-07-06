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Готуємо швидкі мариновані огірки: рецепт від відомого кулінара

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Середа 06 липня 2022 10:40
Готуємо швидкі мариновані огірки: рецепт від відомого кулінара Фото: Рецепт маринованих огірків (скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Літо - це сезон огірків. Побалувати себе соліннями зможе кожен, приготувавши вдома мариновану закуску.

Рецептом огірків поділився відомий український кулінар Валерій Пономарь.

Вам знадобляться

  • Огірки 500 гр
  • Кріп пучок
  • Петрушка пучок
  • Часник 3 зубки
  • Гострий перець 1/2 шт
  • Лимонний сік 1/2 шт
  • Мед 2 ч. л
  • Сіль щіпка
  • Кунжутне масло 2 ст. л

Покроковий рецепт приготування

Приготувати огірки не складе вам труднощів, вони робляться дуже просто!

Намагайтеся вибирати негіркі огірочки невеликого розміру. За годину до приготування помийте огірки, і залийте холодною водою з льодом на годину.
Змішайте всі інгредієнти і добре перемішайте, відправте в холодильник в герметичному посуді на 2 години. Після цього закуска готова до вживання.

Смачного!

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які помилки при засолюванні огірків можуть зіпсувати закуску.

А також описували, як приготувати малосольні огірки, які будуть готові вже через 12 годин.

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