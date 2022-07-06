Готуємо швидкі мариновані огірки: рецепт від відомого кулінара

Літо - це сезон огірків. Побалувати себе соліннями зможе кожен, приготувавши вдома мариновану закуску.

Намагайтеся вибирати негіркі огірочки невеликого розміру. За годину до приготування помийте огірки, і залийте холодною водою з льодом на годину. Змішайте всі інгредієнти і добре перемішайте, відправте в холодильник в герметичному посуді на 2 години. Після цього закуска готова до вживання. Смачного!

Приготувати огірки не складе вам труднощів, вони робляться дуже просто!

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які помилки при засолюванні огірків можуть зіпсувати закуску.

А також описували, як приготувати малосольні огірки, які будуть готові вже через 12 годин.