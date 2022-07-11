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Готовим бублики с фаршем на сковороде: самый простой рецепт от обычной украинки

Скриншот: как приготовить вкусные бублики с фаршем
Автор: Светлана Мащенко

Бублики с фаршем - любимое блюдо, знакомое нам с детства. Кто-то запекает "круглячки", начиненные мясом в духовке, а для кого-то вкуснее поджаренные на сковороде.

Рецептом поделилась украинка на канале "Мои любимые рецепты".

Ингредиенты:

  • бублики "сушка" - упаковка
  • фарш - около 0,5 кг
  • яйца - 2 шт.
  • молоко - около 0,5 л
  • соль, перец по вкусу
  • масло для жарки

Скриншот: ингредиенты, которые понадобятся для бубликов

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Замочите бублики в молоке, периодически перемешивая, чтобы они размякли равномерно.

Начините каждый разбухший бублик фаршем (подсоленным и поперченным).

Взбейте яйца с солью и перцем.

Нагрейте сковороду с маслом. Макайте каждый бублик в яичную смесь и выкладывайте на сковородку. Обжарьте с обеих сторон равномерно.

Выложите готовые бублики на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

Наши бублики готовы! Приятного аппетита!

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