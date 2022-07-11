Готуємо бублики з фаршем на сковороді: найпростіший рецепт від звичайної українки

Бублики з фаршем - улюблена страва, знайома нам з дитинства. Хтось запікає "круглячки", начинені м'ясом в духовці, а для когось краще смакують підсмажені на сковороді.
Рецептом поділилася українка на каналі "Мої улюблені рецепти".
Скріншот: Інгредієнти, які знадобляться для бубликів
Підготуйте інгредієнти. Замочіть бублики в молоці, періодично перемішуючи, аби вони розм'якли рівномірно.
Начиніть кожен розбухлий бублик фаршем (підсоленим та поперченим).
Збийте яйця з сіллю та перцем.
Нагрійте сковороду з олією. Вмочуйте кожен бублик у яєчну суміш і викладайте на сковорідку. Обсмажте з обох сторін рівномірно.
Викладіть готові бублики на паперовий рушник, який вбере зайвий жир.
Наші бублики готові! Смачного!
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