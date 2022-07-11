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Готуємо бублики з фаршем на сковороді: найпростіший рецепт від звичайної українки

Скріншот: Як приготувати смачні бублики з фаршем
Автор: Світлана Мащенко

Бублики з фаршем - улюблена страва, знайома нам з дитинства. Хтось запікає "круглячки", начинені м'ясом в духовці, а для когось краще смакують підсмажені на сковороді.

Рецептом поділилася українка на каналі "Мої улюблені рецепти".

Інгредієнти:

  • бублики "сушка" - упаковка
  • фарш - близько 0,5 кг
  • яйца - 2 шт.
  • молоко - близько 0,5 л
  • сіль, перець за смаком
  • олія для смаження

Скріншот: Інгредієнти, які знадобляться для бубликів

Покрокове приготування

Підготуйте інгредієнти. Замочіть бублики в молоці, періодично перемішуючи, аби вони розм'якли рівномірно.

Начиніть кожен розбухлий бублик фаршем (підсоленим та поперченим).

Збийте яйця з сіллю та перцем.

Нагрійте сковороду з олією. Вмочуйте кожен бублик у яєчну суміш і викладайте на сковорідку. Обсмажте з обох сторін рівномірно.

Викладіть готові бублики на паперовий рушник, який вбере зайвий жир.

Наші бублики готові! Смачного!

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