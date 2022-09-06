Готуємо баклажани "як гриби": справжній делікатес за простим рецептом

Поки баклажани все ще можна купити за доступною ціною в супермаркеті чи на ринку, пропонуємо вам приготувати неймовірну закуску з цього універсального овочу, який може бути "як м'ясо" або "як гриби".

Інгредієнти:

1 кг баклажанів

олія для смаження

75 мл води

1 ч. л. солі

1 ст. л. цукру

40 мл оцту 9%

2-3 цибулини

перець горошком, лавровий лист

Покрокове приготування

Зніміть шкірку з баклажанів. Наріжте невеликими шматками, посоліть, перемішайте і дайте постояти півгодини.

Добре промийте водою і викладіть на сито, щоб стекла рідина. Підсмажте на сковороді до готовності.

Поки баклажани охолодяться, приготуйте маринад. Наріжте цибулю півкільцями. Додайте у воду сіль, цукор, оцет, перемішайте й закип'ятіть. Покладіть у посуд, де маринуватимуться баклажани, лавровий лист, перець горошком, смажені баклажани, цибулю. Залийте все гарячим маринадом.

Така страва зберігатиметься в холодильнику. Їм треба постояти два дні, а потім можна куштувати.