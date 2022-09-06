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Готуємо баклажани "як гриби": справжній делікатес за простим рецептом

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Вівторок 06 вересня 2022 12:55
Готуємо баклажани "як гриби": справжній делікатес за простим рецептом Колаж РБК-Україна: чудовий рецепт баклажанів
Автор: Світлана Мащенко

Поки баклажани все ще можна купити за доступною ціною в супермаркеті чи на ринку, пропонуємо вам приготувати неймовірну закуску з цього універсального овочу, який може бути "як м'ясо" або "як гриби".

Рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Смаколики Юлі.

Інгредієнти:

1 кг баклажанів

  • олія для смаження
  • 75 мл води
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ст. л. цукру
  • 40 мл оцту 9%
  • 2-3 цибулини
  • перець горошком, лавровий лист

Покрокове приготування

Зніміть шкірку з баклажанів. Наріжте невеликими шматками, посоліть, перемішайте і дайте постояти півгодини.

Добре промийте водою і викладіть на сито, щоб стекла рідина. Підсмажте на сковороді до готовності.

Поки баклажани охолодяться, приготуйте маринад. Наріжте цибулю півкільцями. Додайте у воду сіль, цукор, оцет, перемішайте й закип'ятіть. Покладіть у посуд, де маринуватимуться баклажани, лавровий лист, перець горошком, смажені баклажани, цибулю. Залийте все гарячим маринадом.

Така страва зберігатиметься в холодильнику. Їм треба постояти два дні, а потім можна куштувати.

Раніше ми писали, як відрізнити смачний баклажан від перезрілого й гіркого.

Читайте також, як закрити баклажани в аджиці на зиму.

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