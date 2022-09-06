Готуємо баклажани "як гриби": справжній делікатес за простим рецептом
Поки баклажани все ще можна купити за доступною ціною в супермаркеті чи на ринку, пропонуємо вам приготувати неймовірну закуску з цього універсального овочу, який може бути "як м'ясо" або "як гриби".
Рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Смаколики Юлі.
Інгредієнти:
1 кг баклажанів
- олія для смаження
- 75 мл води
- 1 ч. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 40 мл оцту 9%
- 2-3 цибулини
- перець горошком, лавровий лист
Покрокове приготування
Зніміть шкірку з баклажанів. Наріжте невеликими шматками, посоліть, перемішайте і дайте постояти півгодини.
Добре промийте водою і викладіть на сито, щоб стекла рідина. Підсмажте на сковороді до готовності.
Поки баклажани охолодяться, приготуйте маринад. Наріжте цибулю півкільцями. Додайте у воду сіль, цукор, оцет, перемішайте й закип'ятіть. Покладіть у посуд, де маринуватимуться баклажани, лавровий лист, перець горошком, смажені баклажани, цибулю. Залийте все гарячим маринадом.
Така страва зберігатиметься в холодильнику. Їм треба постояти два дні, а потім можна куштувати.
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