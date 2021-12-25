Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: блюдо № 1 - борщ "с ушками"

Ингредиенты для постного борща:

сушеные грибы - 150 г,

свекла - 500 г,

морковь - 100 г,

свекольный квас - 400 г,

мука - 50 г,

сливочное масло - 100 г,

соль, перец - по вкусу.

Сушеные грибы промойте и отварите. Свеклу, морковь почистите и тоже отварите. Соедините овощной и грибной отвары.

Свеклу нарежьте соломкой, положите в отвар, заправьте солью, перцем, свекольным квасом, добавьте муку, поджаренную на сливочном масле, и хорошо прокипятите борщ.

Подают такой борщ вместе с "ушками".

Ушки для борща

Пшеничная мука - 1,5 стакана,

Вода - 0,5 стакана,

Сливочное масло или маргарин - 2 ст. ложки,

Соль - по вкусу.

Для начинки: грибы сушеные или свежие, лук, соль, растительное масло.

Замесите тесто как на пельмени. Для начинки нужны сушеные или свежие грибы. Если грибы сушеные, то их надо замочить в воде, а затем отварить. Если свежие, то достаточно их отварить.

Слегка поджарьте лук. Вареные грибы отцедите от воды, мелко порежьте и добавьте в лук и немного пожарьте.

Тесто раскатайте на маленькие кружочки, положите начинку из грибов и слепите таким же образом, как лепятся пельмени и отварите в подсоленной воде в течение минуты.

Фото: примерно таким может получиться ваш борщ с ушками (pixabay.com/)

Вот таким должно быть традиционное меню на Святвечер:

Кутья Борщ с ушками Грибная юшка Вареники Голубцы Маринованная сельдь Маринованные грибы Заливная рыба Тушеная капуста Фасоль Узвар Пампушки

Интересно, что опаздывать на ужин нельзя. Ее начинали с первой зарей на небе, которая символизировала рождение Иисуса. А до этого употреблять пищу было запрещено в течение всего дня.