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Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: блюдо № 1 - борщ "с ушками"

Автор: Светлана Мащенко

К нам приближается Рождество 7 января, которое имеет замечательную традицию Святвечера - собирать всю семью за праздничным столом, на котором должны присутствовать 12 блюд. Именно 6 января заканчивается Рождественский пост, поэтому все вкусности должны быть постными.

Предлагаем вам вместе со Styler ознакомиться с рецептами этих блюд, первым из которых станет борщ "с ушками".

Ингредиенты для постного борща:

  • сушеные грибы - 150 г,
  • свекла - 500 г,
  • морковь - 100 г,
  • свекольный квас - 400 г,
  • мука - 50 г,
  • сливочное масло - 100 г,
  • соль, перец - по вкусу.

Сушеные грибы промойте и отварите. Свеклу, морковь почистите и тоже отварите. Соедините овощной и грибной отвары.

Свеклу нарежьте соломкой, положите в отвар, заправьте солью, перцем, свекольным квасом, добавьте муку, поджаренную на сливочном масле, и хорошо прокипятите борщ.

Подают такой борщ вместе с "ушками".

Ушки для борща

  • Пшеничная мука - 1,5 стакана,
  • Вода - 0,5 стакана,
  • Сливочное масло или маргарин - 2 ст. ложки,
  • Соль - по вкусу.

Для начинки: грибы сушеные или свежие, лук, соль, растительное масло.

Замесите тесто как на пельмени. Для начинки нужны сушеные или свежие грибы. Если грибы сушеные, то их надо замочить в воде, а затем отварить. Если свежие, то достаточно их отварить.

Слегка поджарьте лук. Вареные грибы отцедите от воды, мелко порежьте и добавьте в лук и немного пожарьте.

Тесто раскатайте на маленькие кружочки, положите начинку из грибов и слепите таким же образом, как лепятся пельмени и отварите в подсоленной воде в течение минуты.

Фото: примерно таким может получиться ваш борщ с ушками (pixabay.com/)

Вот таким должно быть традиционное меню на Святвечер:

  1. Кутья
  2. Борщ с ушками
  3. Грибная юшка
  4. Вареники
  5. Голубцы
  6. Маринованная сельдь
  7. Маринованные грибы
  8. Заливная рыба
  9. Тушеная капуста
  10. Фасоль
  11. Узвар
  12. Пампушки

Интересно, что опаздывать на ужин нельзя. Ее начинали с первой зарей на небе, которая символизировала рождение Иисуса. А до этого употреблять пищу было запрещено в течение всего дня.

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