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Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: страва № 1 - борщ "з вушками"

Автор: Світлана Мащенко

До нас наближається Різдво 7 січня, яке має чудову традицію Святвечора - збирати всю родину за святковим столом, на якому мають бути присутні 12 страв. Саме 6 січня закінчується Різдвяний піст, тому всі смаколики мають бути пісними.

Пропонуємо вам разом зі Styler ознайомитися з рецептами цих страв, першою з яких стане борщ "з вушками".

Інгредієнти для пісного борщу:

  • сушені гриби - 150 г,
  • буряк - 500 г,
  • морква - 100 г,
  • буряковий квас - 400 г,
  • борошно - 50 г,
  • вершкове масло - 100 г,
  • сіль, перець - за смаком.

Сушені гриби промийте й відваріть. Буряки, моркву почистіть й теж відваріть. З'єднайте овочевий і грибний відвари.

Буряки наріжте соломкою, вкиньте у відвар, заправте сіллю, перцем, буряковим квасом, додайте борошно, підсмажене на вершковому маслі, і добре прокип'ятіть борщ.

Подають такий борщ разом з "вушками".

Вушка для борщу

  • Пшеничне борошно - 1,5 склянки,
  • Вода - 0,5 склянки,
  • Вершкове масло або маргарин - 2 ст. ложки,
  • Сіль - за смаком.

Для начинки: гриби сушені або свіжі, цибуля, сіль, рослинна олія.

Замісіть тісто як на пельмені. Для начинки потрібні сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то їх треба замочити у воді, а потім відварити. Якщо свіжі, то досить їх відварити.

Злегка підсмажте цибулю. Варені гриби відцідіть від води, дрібно поріжте і додайте в цибулю і трішки посмажте.

Тісто розкачайте на маленькі кружечки, покладіть начинку з грибів і зліпіть таким же чином, як ліпляться пельмені та відваріть в підсоленій воді протягом хвилини.

Фото: Приблизно таким може вийти ваш борщ з вушками (pixabay.com/)

Ось таким має бути традиційне меню на Святвечір:

  1. Кутя
  2. Борщ з вушками
  3. Грибова юшка
  4. Вареники
  5. Голубці
  6. Маринований оселедець
  7. Мариновані гриби
  8. Заливна риба
  9. Тушкована капуста
  10. Квасоля
  11. Узвар
  12. Пампушки

Цікаво, що спізнюватися на вечерю не можна. Її починали з першою зорею на небі, яка символізувала народження Іісуса. А до цього вживати їжу було заборонено протягом всього дня.

Раніше ми писали, як приготувати салат з секретним інгредієнтом, що може стати альтернативою Олів'є.

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