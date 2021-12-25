Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: страва № 1 - борщ "з вушками"

До нас наближається Різдво 7 січня, яке має чудову традицію Святвечора - збирати всю родину за святковим столом, на якому мають бути присутні 12 страв. Саме 6 січня закінчується Різдвяний піст, тому всі смаколики мають бути пісними.
Пропонуємо вам разом зі Styler ознайомитися з рецептами цих страв, першою з яких стане борщ "з вушками".
Сушені гриби промийте й відваріть. Буряки, моркву почистіть й теж відваріть. З'єднайте овочевий і грибний відвари.
Буряки наріжте соломкою, вкиньте у відвар, заправте сіллю, перцем, буряковим квасом, додайте борошно, підсмажене на вершковому маслі, і добре прокип'ятіть борщ.
Подають такий борщ разом з "вушками".
Для начинки: гриби сушені або свіжі, цибуля, сіль, рослинна олія.
Замісіть тісто як на пельмені. Для начинки потрібні сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то їх треба замочити у воді, а потім відварити. Якщо свіжі, то досить їх відварити.
Злегка підсмажте цибулю. Варені гриби відцідіть від води, дрібно поріжте і додайте в цибулю і трішки посмажте.
Тісто розкачайте на маленькі кружечки, покладіть начинку з грибів і зліпіть таким же чином, як ліпляться пельмені та відваріть в підсоленій воді протягом хвилини.
Фото: Приблизно таким може вийти ваш борщ з вушками (pixabay.com/)
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