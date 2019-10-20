Готовил масштабный теракт: в Украине поймали российского шпиона (видео)

Российский диверсант готовил теракт на авиабазе (Фото: коллаж РБК-Украина)

Российский диверсант синтезировал мощную взрывчатку из компонентов, которые продаются в обычных супермаркетах

Российский диверсант планировал масштабный теракт на стратегическом объекте под Уманью - ученый химик из Санкт-Петербурга при помощи очень опасной взрывчатки, которую фактически можно изготовить в домашних условиях, готовился нанести удар по авиабазе. Контрразведка задержала шпиона, и он уже дает признательные показания. Об этом готовирся в сюжете ТСН.

Отмечается, что разоблачить злоумышленника помог только случай.

Леонид Харитонов - владелец российской химической фирмы, работал в Америке, был руководителем среднего звена в мощном оборонном российском концерне. Россиянин приехал в Украину около трех лет назад и женился на простой женщине из села под провинциальной Уманью. Это позволило мужчине в перспективе получить вид на жительство и стало идеальным прикрытием.

В Украине поймали российского диверсанта, который готовил масштабный теракт на важном оборонном объекте (Фото: скриншот)

Однажды он не нашел дома свой справочник по химии, и взбешенный схватил топор и стал гоняться за своей супругой, нанося удары по двери и окнам. Виктория Панченко обратилась к правоохранителям, ведь от такой неадекватных действий мог пострадать кто-нибуть еще - например, соседи, которые бы просто подвернулись под "горячую руку". Рассказ о россиянине, который поселился возле важного стратегического оборонного объекта и живет с женой только "для галочки" заинтересовал полицию, и вскоре к расследованию привлекли контрразведку.

В доме установили камеру наблюдения, которая позволила вскоре собрать необходимую доказательную базу. Так, мужчина изготавливал опасное взрыввещество, общался со своим куратором по телефому с российским номером и обсуждал детали диверсии. Ждать дольше становилось опасным, и шпиона задержали, а в доме провели обыск.

Майор Алексей Голубенко назвал злоумышленника гением по изготовлению взрывчатки. В простых на вид сигаретах находилось взрывоопасное вещество вместо фильтра. Харитонов в домашних условиях легко синтезировал гексаметилентрипероксиддиамин (ГМТД). Он нашпиговал "курево" взрывчаткой и регулярно проводил испытания. Такие сигареты были только частью "адской машинки" и служили только детонатором для более мощной взрывчатки.

Российский диверсант - ученый химик готовил масштабный теракт на авиабазе (Фото: скриншот)

Также под матратцем он хранил 490 тысяч российских рублей, а после совершения запланированного теракта хотел улететь в Гонконг.

На авиабазе хранятся емкости - металлические цилиндры - с 300 тоннами топлива, а под землей - гораздо больше. Специалисты отметили, что в случае осуществления задуманного Украина получила бы катастрофу на оборонном объекте, сравнимую по масштабам со взрывами на военных складах в Ичне, Балаклее и Калиновке. Кстати, идентифицировать ГМТД после взрыва - невозможно, и диверсант наверняка не был бы обнаружен.

Как отмечается в сюжете, журналисты попробовали купить в обычных супермаркетах необходимые для изготовления смертельного взрыввещества компоненты и все они в открытом доступе. Такж, на приобретение "трех китов" ГМТД ушло 139, 220 и 28 гривен. В "умелых" руках этого достаточно, чтобы изготовить жуткое разрушительное оружие.

В Украине поймали российского диверсанта, который готовил теракт на стратегическом объекте (Видео: YouTube / ТСН)