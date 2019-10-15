В Полтавской области осудили на 12 лет украинца за шпионаж в пользу России

Фото: молоток судьи (twitter.com/nab_ukr)

Мужчину обвиняют в государственной измене

Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуг (Полтавская область Украины) приговорила 57-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона страны.

Сообщается, что в июле 2014 года во время отдыха в оккупированном Крыму мужчина установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ РФ.

"Задачи иностранной спецслужбы выполнял, имея преступный умысел, направленный на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщают в прокуратуре, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, он, по данным прокуратуры, "сливал" информацию о лицах, состоящих на учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

"Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что обвинение в госизмене жителю Кременчуга было предъявлено в июле 2019 года. Преступление было задокументировано военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями следственного отдела и оперативниками отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Полтавской области.

Напомним, подконтрольный России Джанкойский районный суд аннексированного Крыма приговорил к полутора годам колонии строгого режима гражданина Украины, который пытался въехать на территорию полуострова.

Также РБК-Украина сообщало, что "Киевский районный суд Симферополя" арестовал проукраинского активиста Олега Приходько, которого российские спецслужбы подозревают в якобы подготовке теракта в Крыму.