РФ готовила теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, - СБУ

Иллюстративное фото (twitter.com/NaftogazUkraine)

Одессит, которому поручили осуществить теракт, сам пришел в СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе пособника агентурной сети антиукраинского центра, подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

Как отмечается, было установлено, что мужчина систематически ездил в временно оккупированный Крым и непризнаную Приднестровскую Молдавскую республику, где встречался с братом, бывшим активистом "Куликова поля" и действительным координатором пророссийского "подполья" Одесской области, объявленным в розыск.

Во время этих поездок одессит сначала получал простые поручения, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи. Кроме того, его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к более важной задачи.

СБУ установило, что за денежное вознаграждение мужчине предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды.

"После отказа выполнить преступную задачу он вернулся на родину. Сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра", - сообщили в СБУ.

СБУ Очередного пособника агентурной сети антиукраинского центра подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам разоблачили наши сотрудники в Одессе. Использовать его планировали по классической схеме. Переходя от простых, на первый взгляд, и невинных задач к более сложным, постепенно втягивали в преступную деятельность в пользу врага. Мы установили, что мужчина систематически ездил в ТОТ АР Крым и непризнанной Приднестровской Молдавской республики, где встречается с братом, бывшим активистом «Куликова поля» и действительным координатором пророссийского «подполья» Одесской области, объявленным в розыск. Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, как то передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание «ботов» и другие мелкие задачи. Между прочим его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к «подвигу». И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток. После отказа выполнить преступную задачу он вернулся на Родину. Сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра. Стоит сказать, что эта история является типичной. Манипулируя идеями «русского мира» враг толкает наших соотечественников на преступления против Украины, а использовав ‒ избавляется. Ведь судьба пешек там никого не беспокоит. Как сказала одна из поклонниц Кремля, ее наконец выбросили с РФ «как грязную тряпку». Опубликовано Служба безопасности Украины Пятница, 18 января 2019 г.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины в 2018 году обнаружила 71 человека, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили заказанный спецслужбами Российской Федерации (РФ) теракт в Харькове.