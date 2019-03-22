ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия готовила теракт в харьковском метро перед выборами

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 11:33
Россия готовила теракт в харьковском метро перед выборами
Фото: харьковское метро (traffic.od.ua)

Теракт в харьковском метро планировался на станции “Индустриальная”

Российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что СБУ предотвратила теракт в харьковском метро. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для исполнения теракта на одной из станций метро. Предполагается, что взрыв должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации накануне президентских выборов.

В СБУ утверждают, что представители российских спецслужб передали взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкции по подготовке теракта и выплатили 15 тыс. долларов.

Также сообщается, что предполагаемый исполнитель приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки для усиления поражающего эффекта. В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ изъяли из тайника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж. Подозреваемого задержали после установки муляжа на станции метро “Индустриальная”. Ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

 

Напомним, ранее сообщалось, что полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании из-за угрозы терактов.

 

СБУ разоблачила крупнейшую в истории Украины нарколабораторию
Новости Украины Служба безопасности УкраиныХарьковметроТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь