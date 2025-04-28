"Готова зазирнути в очі іншого чоловіка": Тіна Кароль вперше заговорила про нові стосунки

"28 квітня. 12 років. Розлука навіки не вербальна, а фізична, що обпалює розум і душу фантомами його присутності", - написала Кароль про цю дату в календарі, коли не стало її чоловіка.

Вона зазначила, що найчастіше життя умовно ділиться на 12-річні цикли. Для неї цей період став часом складної боротьби, де не було місця слабкості.

"Я прийняла цей бій, цей шлях - складний до крику кожної клітини, до скрипу зубів, без права на помилку. Сповнений надій тільки на себе. Сповнений аскез і целібату", - зізналася співачка.

Також артистка зізналася, що особливу увагу приділила вихованню сина Веніаміна після втрати чоловіка.

"Відсутність права на слабкість, тому що росте син, який повинен бачити маму тільки переможницею і героїнею. І він бачив мене тільки такою. Завжди", - підкреслила вона.

Співачка також зробила несподіване зізнання - через 12 років після смерті чоловіка нарешті готова відкрити своє серце для нових почуттів.

"Я стала вдовою у 28. І тільки зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка. Тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиті для Всесвіту", - поділилася вона.

Що відомо про чоловіка Тіни Кароль

Євген Огір народився 1980 року. До зустрічі з Тіною Кароль він працював на телеканалі М1, зокрема в проєкті "Твій формат" і "Молочні брати". Потім став продюсером співачки.

Стосунки швидко переросли з робочих у романтичні. У січні 2008 року пара одружилася на Мальдівах, а 15 червня того ж року обвінчалася у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 18 листопада 2008 року у них народився син Веніамін.

У 2012 році продюсеру діагностували рак шлунка. Він лікувався за кордоном, зокрема, в Німеччині. За кілька днів до смерті він повернувся додому в Україну, де лікарі повідомили, що більше не можуть допомогти.

Євген Огір пішов із життя 28 квітня 2013 року в одній із лікарень Києва. На момент смерті чоловікові Тіни Кароль було 32 роки, а в шлюбі з артисткою він встиг прожити всього п'ять років.



Тіна Кароль із чоловіком (фото: viva.ua)