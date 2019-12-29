Я готова пахать: победительница Х-Фактор 10 сделала смелое заявление

Элина Иващенко стала победительницей Х-фактор 10 (фото: СТБ)

Элина Иващенко рассказала о своей победе и творческих планах

Суперфинал шоу Х-Фактор 10 сезон 2019 состоялся 28 декабря и определил своего победителя. Подопечная Игоря Кондратюка Элина Иващенко получила на 16 эфире огромную поддержку зрителей и стала обладательницей "чемпионского титула". Победительница юбилейного шоу рассказала о своем успехе, и как она достигла намеченной цели. Об этом Элина рассказала в интервью "Апострофу".

Девушка сообщила, что ради успеха готова пожертвовать свободным временем, походами на дискотеки и тому подобное. Также Иващенко отметила, что стимулом для нее является артист MONATIK, который очень тяжело работает.

"Я готова пахать и не спать по ночам. Готова жертвовать свободным временем – не проводить его где-то на дискотеках. Разве что сегодня. Сегодня я точно отдыхаю. Ну а далее об отдыхе я забываю и начинаю пахать. Иначе никак. Пахать как MONATIK, к примеру. Он не прохлаждался после проекта, не зазвездился, а проснулся на следующее утро и пошел работать. Для меня он большой пример. Пример настоящего артиста", - поделилась Иващенко.

Элина Иващенко стала победительницей Х-фактор 10 (фото facebook.com/XfactorUA)

Победительница шоу призналась, что четко понимает, что такое сцена и конкуренция. Она готова к тяжелым реалиям соперничества.

"Я ведь целенаправленно к этому шла и прекрасно понимаю, что такое сцена. Но это то, с чем я хочу связать свою жизнь, поэтому готова. Я сильный человек, любая конкуренция мне по зубам. Но при этом я понимаю, что всегда нужно держать себя в руках и трезво оценивать то, что происходит", - сказала подопечная Кондратюка.

Также Иващенко сообщила, что хочет участвовать в отборе на Евровидение 2020. По ее словам, она ждет ответа на днях, прошла ли она съемки.