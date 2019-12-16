Стыдно смотреть в глаза: на Х-факторе произошел казус на вручении Народной премии

На Х-факторе огласили результаты голосования "Народная премия" в номинации "Любимый коллектив"
На шоу Х-фактор 10 сезон в прямом эфире произошел казус - после объявления 15 декабря результатов голосования "Народная премия" в номинации "Любимый коллектив" за все сезоны существования вокального конкурса победителем признана группа Yurcash, однако получить награду на сцене музыканты не смогли - их просто не было в зале. Ведущая заявила, что кубок передадут рокерам, тренером которых был Андрей Данилко.
Отметим, что "Юркеш" еще в 2017 году на Х-факторе "взорвали" шоу своим выступлением, и тогда организаторы пообещали музыкантам снять клип. Но этого так и не произошло.
"Ну мы не "Хатико", чтобы этого верно ждать, потому что все было ясно тогда... Все равно у всех теплилась маленькая искра надежды, что слова в наше время имеют силу", - говорится в сообщении на Facebook-странице коллектива.
"Юркеш" горячо поблагодарили украинцев за их поддержку и голоса тогда и сейчас. При этом возмущаются решением организаторов шоу не приглашать победителей на эфир.
"Кубки сейчас передают не руки в руки, не в эфирах, потому что стыдно смотреть в глаза за невыполненные публичные обещания", - говорится в публикации.
Также рокеры призвали своих поклонников устроить флешмоб в сети, чтобы напомнить об обещаном клипе.
"Вместе - мы сила! Рок не ржавеет! Вводим хэштег # стб_де_клип_юркеш!!!" - написали музыканты.
Видео: Х-фактор 10 сезон - группу "Юркеш" не пригласили на шоу за кубком "Любимый коллектив"
Пользователи сети поддерживают "Юркеш" и также раскритиковали действия организаторов шоу.
Скрин комментариев facebook.com/YurcashFriendClub