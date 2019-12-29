Я готова пахати: переможниця Х-Фактор 10 зробила сміливу заяву

Еліна Іващенко стала переможницею Х-фактор 10 (фото: СТБ)

Еліна Іващенко розповіла про свою перемогу і творчі плани

Суперфінал шоу Х-Фактор 10 сезон 2019 відбувся 28 грудня і визначив свого переможця. Підопічна Ігоря Кондратюка Еліна Іващенко отримала на 16 ефірі величезну підтримку глядачів і стала володаркою "чемпіонського титулу". Переможниця ювілейного шоу розповіла про свій успіх, і як вона досягла поставленої мети. Про це Еліна розповіла в інтерв'ю "Апострофу".

Дівчина повідомила, що заради успіху готова пожертвувати вільним часом, походами на дискотеки тощо. Також Іващенко зазначила, що стимулом для неї є артист MONATIK, який працює дуже важко.

"Я готова пахати і не спати ночами. Готова жертвувати вільним часом – не проводити його десь на дискотеках. Хіба що сьогодні. Сьогодні я точно відпочиваю. Ну а далі про відпочинок я забуваю і починаю працювати. Інакше ніяк. Пахати як MONATIK, наприклад. Він не прохолоджувався після проекту, не упіймав зірку, а прокинувся на наступний ранок і пішов працювати. Для мене він великий приклад. Приклад справжнього артиста", - поділилася Іващенко.

Еліна Іващенко стала переможницею Х-фактор 10 (фото facebook.com/XfactorUA)

Переможниця шоу зізналася, що чітко розуміє, що таке сцена і конкуренція. Вона готова до важких реалій суперництва.

"Я ж цілеспрямовано до цього йшла і прекрасно розумію, що таке сцена. Але це те, з чим я хочу зв'язати своє життя, тому готова. Я сильна людина, будь-яка конкуренція мені по зубах. Але при цьому я розумію, що завжди потрібно тримати себе в руках і тверезо оцінювати те, що відбувається", - сказала підопічна Кондратюка.

Також Іващенко повідомила, що хоче брати участь у відборі на Євробачення 2020. За її словами, вона чекає відповіді на днях, пройшла вона зйомки.