"Готов принять пулю за Путина": легенда Формулы-1 слетел с катушек (видео)

Что сказал Берни Экклстоун о Путине

В интервью бывший менеджер Формулы-1, отвечая на вопрос ведущей, до сих пор ли он считает убийцу и тирана Путина своим другом, заявил, что "все равно готов пойти под пулю за него".

"Я не хотел бы, чтобы мне было больно... Но если бы надо было бы, то я готов. Он первоклассный человек. То, что он делает, - это то, что он считает правильным для России. К сожалению, он похож на многих деловых людей. Как и я... Мы время от времени совершаем ошибки", - сказал Экклстоун.

Престарелый бизнесмен также считает, что президент Украины Владимир Зеленский "должен был бы поговорить с господином Путиным, который является умным человеком, и выслушать его".

Бен Шепард у экс-главы Формулы-1.

На что тот сказал: "

Экклстоун повторил риторику российских пропагандистов: "А вы посмотрите на Америку, которая постоянно воюет в других странах".

Реакция общества на интервью

Слова Экклстоуна вызвали недовольство среди людей из разных уголков мира.

Большинство из них, среди которых есть известные личности, пишут что-то вроде того, что "дед слетел с катушек".

Вот что еще пишут люди:

Одно из самых шокирующих интервью, которое я когда-либо слышал! Не могу поверить, что Берни Экклстоун до сих пор поддерживает Путина... На лицах Бена и Кейт все написано

Что, черт возьми, я только что посмотрел на GMB?! Мне, честно говоря, физически плохо от того, что только что сказал Берни Экклстоун о Путине и войне в Украине. И что он до сих пор считает Путина другом!

Экклстоун отвратительная особа. Он полностью поддерживает Путина и не осуждает вторжение и войну в Украине. Он считает, что Путин совершил ошибку. Экклстоун сошел с ума...



Кто такой Берни Экклстоун?

Бернард Экклстоун родился в 1930 году в городке Сент-Питер Саут Элмем, что в Восточной Англии.

В 1949 году он впервые принял участие в гонках Формулы-3 и даже достигал в соревнованиях значительных успехов.

Берни Экклстоун (фото: wikipedia.org)

После серьезной аварии он на некоторое время покинул автомобильный спорт и занялся вложением средств в ряд прибыльных сделок с недвижимостью и управлением фирмы "Автомобильные аукционы по выходным".

Но впоследствии вернулся в гонки как менеджер знаменитого гонщика Стюарта Льюиса-Эванса, а также приобрел активы команды Формулы-1 Connaught.

В 1970-х Экклстоун и его компании начали заниматься управлением, организацией и логистикой каждого гран-при Формулы-1. И только в январе 2017-го новые владельцы Формулы-1 уволили Берни с должности генерального промоутера гонок, которую он занимал несколько десятилетий. При этом его назначили почетным президентом Формулы-1...

Его руководство Формулой-1 отмечалось коррупционными скандалами, уголовными расследованиями и судебными делами из-за связей с политиками с криминальной подоплекой.

Кроме того, в своих интервью бизнесмен не раз хвалил режимы Адольфа Гитлера и Владимира Путина.

Берни Экклстоун - любитель Путина (фото: wikipedia.org)