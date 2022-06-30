"Готовий прийняти кулю за Путіна": легенда Формули-1 злетів з котушок (відео)

Бізнесмен і зірка Формули-1 Берні Екклстоун готовий "отримати кулю за Володимира Путіна", адже російський диктатор - "розумна" і "першокласна" людина.
Про це 91-річний функціонер автоспорту сказав у інтерв'ю шоу Good Morning Britain, яке викликало невдоволення у соціальних мережах всього світу.
У інтерв'ю колишній менеджер Формули-1, відповідаючи на питання ведучої, чи досі вважає вбивцю і тирана Путіна своїм другом, заявив, що "все одно готовий піти під кулю за нього.
"Я не хотів би, щоб мені було боляче... Але якби треба було б, то я готовий. Він першокласна людина. Те, що він робить, - це те, що він вважає правильним для Росії. На жаль, він схожий на багатьох ділових людей. Як і я... Ми час від часу робимо помилки", - сказав Екклстоун.
Пристарілий бізнесмен також вважає, що президент України Володимир "мав би поговорити з паном Путіним, який є розумною людиною, і вислухати його".
Бен Шепард у екс-глави Формули-1.
На що той сказав: "
Екклстоун повторив риторику російських пропагандистів: "А ви подивіться на Америку, яка постійно воює в інших країнах".
Слова Екклстоуна викликали невдоволення серед людей з різних куточків світу.
Більшість з них, серед яких є відомі особистості, пишуть щось на кшталт того, що "дід злетів з котушок".
Ось що ще пишуть люди:
Бернард Екклстоун народився 1930 року у містечку Сент-Пітер Саут Елмем, що у Східній Англії.
В 1949 році він вперше взяв участь у перегонах Формули-3 і навіть досягав у змаганнях значних успіхів.
Берні Екклстоун (фото: wikipedia.org)
Після серйозної аварії він на деякий час полишив автомобільний спорт і зайнявся вкладенням коштів у низку прибуткових операцій із нерухомістю та управлінням фірмою "Автомобільні аукціони на вихідних".
Але згодом повернувся в гонки як менеджер знаменитого гонщика Стюарта Льюїса-Еванса, а також придбав активи команди Формули-1 Connaught.
У 1970-х Екклстоун і його компанії почали займатися управлінням, організацією та логістикою кожного гран-прі Формули-1. І лише у січні 2017-го нові власники Формули-1 звільнили Берні з посади генерального промоутера гонок, яку він займав кілька десятиліть. При цьому його призначили почесним президентом Формули-1...
Його керівництво Формулою-1 відзначалося корупційними скандалами, кримінальними розслідуваннями та судовими справами через зв'язки з політиками з кримінальним підґрунтям.
Крім того, у своїх інтерв'ю бізнесмен не раз хвалив режими Адольфа Гітлера та Володимира Путіна.
Берні Екклстоун - любитель Путіна (фото: wikipedia.org)
Тим часом у Британії російському диктатору поставили ще один діагноз.
Нагадаємо, раніше вчителі та однокласники Путіна розповіли, яким він був підступним і підлим ще в дитинстві.