"Если бы Путин был женщиной": российскому диктатору поставили еще один диагноз

Политик сказал это после того, как Борис Джонсон заявил, что диктатор не вторгся бы в Украину, если бы он был женщиной, пишет The Sun.

В интервью немецкому телеканалу ZDF британский премьер-министр назвал российского президента слишком "мачо".

"Если вам нужен очень хороший пример токсичной мужественности, то это то, что он делает в Украине", - отметил Джонсон.

"Если бы Путин был женщиной, которой он, очевидно, не является, но если бы он был, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо войну с вторжением и насилием в том виде, в котором он это сделал", - считает он.

После чего Бен Уоллес заявил, что у кремлевского диктатора явно "синдром маленького мужчины".

"Вы никогда не слышали о синдроме маленькой женщины, только о синдроме маленького мужчины, и у него он в избытке", - сказал политик.

Чем болен Путин: другие версии

Слухи о том, что президент РФ, развязавший кровавую войну с Украиной, серьезно болен, ходят уже давно. При этом варианты его диагнозов встречаются разные.

"Стероидная ярость" на фоне лечения рака

Путин страдает мозговым расстройством, вызванным "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами, - считает американская разведка.

По информации источника, близкого к Кремлю, диктатор не может ясно мыслить, что только усугубляется тем, что он не был проинформирован о неудачах российской армии во время вторжения. А о побочных эффектах приема стероидов говорят одутловатое лицо и шея 69-летнего диктатора.

Болезнь Паркинсона

Также у президента РФ были замечены признаки болезни Паркинсона - непроизвольные движения ног во время сидения и дергающаяся ручка в его руках, а также уменьшенный размах рук. На прямой вопрос британских СМИ еще в 2020 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это полная чушь и у президента отменное здоровье.

Рак поджелудочной железы или рак спинного мозга

Еще в 2014 году появились слухи о том, что у российского лидера один из этих видов рака. Информация якобы поступила от пожилого немецкого доктора, лечившего Путина. Песков тут же опроверг это, назвав очередной ерундой.

Кроме того, бывший однокурсник Путина Юрий Швец убежден, что российский диктатор серьезно болен и принимает сильные лекарства. Вдобавок "кремлевский фюрер" очень сильно боится за свою жизнь и имеет гипертрофированный инстинкт самосохранения, поэтому он панически боится даже своего ближайшего окружения и почти не появляется на публике.