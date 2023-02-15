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У Гостомелі відновлюють зруйновані росіянами будинки унікальною технологією (фото)

Як у Гостомелі відновлюють зруйновані будинки (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Гостомель один із перших відчув на собі удари російської агресії, адже саме його аеродроми почали нещадно обстрілювати окупанти. Разом із тим постраждала й цивільна інфраструктура. Зараз зруйноване житло відновлюють, використовуючи нову цікаву технологію.

Про це розповів представник Київської ОДА Микола Бойко на своїй сторінці у Facebook.

Як відновлюють Гостомель після окупації

За словами Бойка, зараз у місті тривають роботи з демонтажу багатоквартирних будинків, що були зруйновані внаслідок російської військової агресії.

Понівечені будівлі демонтують, проте ці конструкції та бетонні блоки з будівель не відвозять на звалище будівельних відходів.

На місцях роботи встановлено шрейдер. Це спеціальне обладнання, за допомогою якого будівельне сміття сортується, переробляється та надалі буде використане для будівництва нового житла.

За таким принципом відновлюють шість багатоповерхівок одночасно. Такий принцип дозволяє спрямувати більше коштів на відновлення інших об'єктів.

А ще це прискорює сам процес відбудови, тому більше людей зможуть швидше повернутися у свої домівки.

У Гостомелі відновлюють оселі за допомогою переробки сміття (фото: https://www.facebook.com/mykola.bojko)

Раніше ми розповідали, що в Броварах відкрили єдиний унікальний пункт незламності.

Дивіться також, як після окупації відновилися Буча та Ірпінь.

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Гостомельокупанти