В Гостомеле восстанавливают разрушенные россиянами дома с помощью уникальной технологией (фото)

Как восстанавливают Гостомель после оккупации

По словам Бойко, сейчас в городе продолжаются работы по демонтажу многоквартирных домов, разрушенных в результате российской военной агрессии.

Изуродованные здания демонтируют, однако эти конструкции и бетонные блоки из зданий не отвозят на свалку строительных отходов.

На местах работы установлен шрейдер. Это специальное оборудование, с помощью которого строительный мусор сортируется, перерабатывается и будет использоваться для строительства нового жилья.

По такому принципу восстанавливают шесть многоэтажек одновременно. Такой принцип позволяет направить больше средств на восстановление других объектов.

А еще это ускоряет сам процесс восстановления, поэтому больше людей смогут поскорее вернуться в свои дома.

В Гостомеле восстанавливают дома с помощью переработки мусора (фото: https://www.facebook.com/mykola.bojko)