ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локации

Новина українською →
Чернобыль, Четверг 04 ноября 2021 21:20
В Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локации Фото: в Чернобыле начали выставлять на ацкуион объекты аренды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Чернобыльской зоне отчуждения первый объект аренды выставили на аукцион. Речь идет о помещении административно-бытового корпуса комплекса производств "Вектор".

Об этом 4 ноября передали на Facebook-странице Фонда госимущества Украины.

Победитель торгов получит в пользование недвижимость общей площадью 82 квадратных метров здания, расположенного на центральной улице Чернобыля (Кирова, 52).

Как отмечается в сообщении, зону отчуждения теперь открыли "для привлечения частных инвестиций".

В Фонде также рассказали, что новый арендатор не будет иметь никаких ограничений относительно целевого назначения объекта и его субаренды.

"Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", - говорится в публикации.

Стартовая цена лота начинается с суммы 4,2 тысячи гривен в месяц. Торги проведут 19 ноября.

В характеристиках объекта аренды указывается, что общая площадь здания, в состав которого входит объект аренды, составляет чуть более 980 "квадратов". Техническое состояние помещения удовлетворительное, оно расположено на втором этаже здания.

В Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локации

Схема объекта аренды здания в Чернобыле (фото: orenda.gov.ua

В Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локацииВ Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локацииВ Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локации

На аукцион выставили первый объект аренды помещения в Чернобыле (фото: orenda.gov.ua)

В Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локации

Карта расположения объекта аренды в Чернобыле (фото: google.com/maps)

Ранее мы показывали завораживающие фото самых монументальных сооружений Припяти в Чернобыльской зоне отчуждения.

Добавим также, недавно блогер показал ночные фото Чернобыля и рассказал о жизни в зоне отчуждения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФГИУ Чернобыль
LITE
День Казанской иконы Божьей матери: что строго запрещено делать 4 ноября, важные традиции
День Казанской иконы Божьей матери: что строго запрещено делать 4 ноября, важные традиции