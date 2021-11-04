В Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локации

В Чернобыльской зоне отчуждения первый объект аренды выставили на аукцион. Речь идет о помещении административно-бытового корпуса комплекса производств "Вектор".

Об этом 4 ноября передали на Facebook -странице Фонда госимущества Украины.

Победитель торгов получит в пользование недвижимость общей площадью 82 квадратных метров здания, расположенного на центральной улице Чернобыля (Кирова, 52).

Как отмечается в сообщении, зону отчуждения теперь открыли "для привлечения частных инвестиций".

В Фонде также рассказали, что новый арендатор не будет иметь никаких ограничений относительно целевого назначения объекта и его субаренды.

"Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", - говорится в публикации.

Стартовая цена лота начинается с суммы 4,2 тысячи гривен в месяц. Торги проведут 19 ноября.

В характеристиках объекта аренды указывается, что общая площадь здания, в состав которого входит объект аренды, составляет чуть более 980 "квадратов". Техническое состояние помещения удовлетворительное, оно расположено на втором этаже здания.

Схема объекта аренды здания в Чернобыле (фото: orenda.gov.ua

На аукцион выставили первый объект аренды помещения в Чернобыле (фото: orenda.gov.ua)

Карта расположения объекта аренды в Чернобыле (фото: google.com/maps)