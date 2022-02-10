Готель Кучми, побудований для Путіна і Лукашенка, виставили на аукціон: як він виглядає

У Новгород-Сіверському виставили на аукціон готель "Слов'янський", який був побудований у 2004 році за президентства Леоніда Кучми для розміщення його колег з РФ і Білорусі - Володимира Путіна й Олександра Лукашенка - після зустрічі глав держав. Зараз об'єкт хочуть здати в оренду, а виставили його на Prozorro вже увосьме.

Про це йдеться в сюжеті " Суспільного ".

Примітно, що попередні спроби продати готель не увінчалися успіхом, і тепер "Слов'янський" пропонують взяти в оренду.

За словами заступника начальника регіонального відділення Фонду держмайна України в Чернігівській області Валерія Йовенка, угоду хочуть укласти на 5 років з можливістю пільгового продовження (вже без конкурсу) ще на такий же термін.

Стартова ціна - 480 тисяч гривень на місяць, що становить 1% від вартості безпосередньо самого готелю, яка становить 485 мільйонів гривень.

"Сім аукціонів, які були оголошені на приватизацію, не знайшли покупця. Один раз йшов покупець на одному з аукціонів, проте він не розраховувався за об'єкт, і ми розірвали договір купівлі-продажу і, власне, продовжили продажі", - розповів представник ФДМ.

Від майбутнього орендаря потрібно лише своєчасно вносити оплату.

"Питання в тому, щоб орендар усвідомлював, на які доходи він вийде, і зрозумів: наскільки він здатний сплатити орендну плату, і розвивати цей бізнес, і доходи, які зможе отримувати", - говорить Йовенко.

Онлайн-аукціон планують розпочати 4 березня, а прийом заявок на участь завершиться 3-го.

Як виглядає готель "Слов'янський" (фото: privatization.gov.ua)

У готелі все по-старому, тільки холодно

У самому готелі "Слов'янський", як зазначається, практично все залишилося, як було після споруди. Годинники на стіні на ресепшені по-старому показують час за Києвом, Лондоном, Москвою та Мадридом.

У готелі зараз немає газу, зате є гаряча вода. А ще персонал розповідає, що в готелі - досить холодно. За словами адміністратора Алли Сташук, сім градусів тепла в приміщеннях набігає завдяки електрообігрівачу. Також тут намагаються зберегти систему опалення від перемерзання.

Як виглядає готель "Слов'янський" (фото: privatization.gov.ua)

Вартість проживання та послуги

У готелі найдешевший номер коштує 700 гривень. Тут також працює електрообігрівач. В адміністрації розповіли, що попит мають саме найбюджетніші номери, а всього в готелі - 40 номерів. Найдорожчі розташовані на 4-му поверсі.

Номерний фонд представлений в чотирьох категоріях: стандарт, напівлюкс, люкс, апартаменти. Кожен номер обладнаний кондиціонером, сейфом і окремою ванною кімнатою. У всіх номерах є електронні замки, супутникове телебачення та інтернет.

Конференц-зал готелю вміщує до 40 людей. На базі готелю функціонує ресторан на два зали - великий (на 100 місць) і малий (на 30 місць). У комплекс входять: салон краси, тренажерний зал, більярд-клуб, турецька лазня, сауна з басейном, диско-бар на 75 осіб.

Як виглядає готель" Слов'янська " (фото: privatization.gov.ua)

Історія споруди

Готель "Слов'янський" був побудований в 2004-му за 108 мільйонів гривень (близько 20 мільйонів доларів за тодішнім курсом) з ініціативи тодішнього президента Кучми, для прийому Путіна і Лукашенка після їх зустрічі влітку того року. Втім, ці високопоставлені гості в готелі так і не заночували.

Готель загальною площею 4883,9 квадратних метрів розташований на мальовничому березі річки Десна в безпосередній близькості від Спасо-Преображенського монастиря (XI-XII ст.) в Новгород-Сіверському, місті легендарного князя Ігоря Святославовича, де зберігся ряд історико-культурних пам'яток. Відстань до Чернігова - 171 км.

Відео: у Новгород-Сіверському вже увосьме виставили на аукціон готель "Слов'янський"