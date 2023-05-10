Гості точно попросять добавки. Рецепт неймовірно смачних та соковитих ребер

Такою неймовірною смакотою, як свинячі реберця, можна насолоджуватися цілий рік. Вони прекрасно підходять як для літнього барбекю з друзями, так і затишної сімейної вечері.
Про те, як приготувати смачні та соковиті реберця, пише ресурс Eat This, Not That.
Щоб приготувати неймовірно смачні ребра, вам знадобляться:
Змішайте всі описані вище інгредієнти.
У свинячих ребрах містяться:
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