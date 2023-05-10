Гости точно попросят добавки. Рецепт невероятно вкусных и сочных ребер

Такой невероятной вкусностью, как свиные ребрышки, можно наслаждаться круглый год. Они прекрасно подходят как для пожилого барбекю с друзьями, так и уютного семейного ужина.
О том, как приготовить вкусные и сочные ребрышки, пишет ресурс Eat This, Not That.
Чтобы приготовить невероятно вкусные ребра, вам понадобятся:
Смешайте все описанные выше ингредиенты.
В свиных ребрах содержатся:
Раньше мы рассказывали, как приготовить невероятно вкусные куриные ножки.
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