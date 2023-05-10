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Гости точно попросят добавки. Рецепт невероятно вкусных и сочных ребер

Как приготовить ребра (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Такой невероятной вкусностью, как свиные ребрышки, можно наслаждаться круглый год. Они прекрасно подходят как для пожилого барбекю с друзьями, так и уютного семейного ужина.

О том, как приготовить вкусные и сочные ребрышки, пишет ресурс Eat This, Not That.

Чтобы приготовить невероятно вкусные ребра, вам понадобятся:

  • ребра - 1 кг
  • уксус - 4 ст. л
  • сахар - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • другие специи - по желанию

Как приготовить ребра

Смешайте все описанные выше ингредиенты.

Польза свиных ребер

В свиных ребрах содержатся:

  • кальций - польза для зубов
  • магний - для хорошей работы мышц и нервной системы
  • фосфор - для костей
  • калий - полезен для работы сердца
  • натрий - для стабильного артериального давления
  • цинк - обеспечивает хорошее состояние ногтей и волос
  • селен - не допускает сухость кожи

Раньше мы рассказывали, как приготовить невероятно вкусные куриные ножки.

Также мы объясняли, как приготовить ароматный хек, который получится лучше красной рыбы.

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