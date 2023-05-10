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Гості точно попросять добавки. Рецепт неймовірно смачних та соковитих ребер

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Середа 10 травня 2023 20:02
Гості точно попросять добавки. Рецепт неймовірно смачних та соковитих ребер Як приготувати ребра (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Такою неймовірною смакотою, як свинячі реберця, можна насолоджуватися цілий рік. Вони прекрасно підходять як для літнього барбекю з друзями, так і затишної сімейної вечері.

Про те, як приготувати смачні та соковиті реберця, пише ресурс Eat This, Not That.

Щоб приготувати неймовірно смачні ребра, вам знадобляться:

  • ребра - 1 кг
  • оцет - 4 ст. л
  • цукор - за смаком
  • сіль - за смаком
  • перець - за смаком
  • інші спеції - за бажанням

Як приготувати ребра

Змішайте всі описані вище інгредієнти.

Кислота в оцті допоможе розщепити волокна м’яса, зробивши його м’якшим. Сіль і цукор допомагають збалансувати смак і створити смачну скоринку під час приготування ребер.

М'ясо необхідно залишити в отриманому маринаді на декілька годин, а краще на цілу ніч.

Потім необхідно поставити ребра в духовку та випікати при температурі 180 градусів приблизно годину. Також щоб підсилити смак можна під час випікання періодично поливати м'ясо маринадом.

Коли реберця будуть готові, необхідно дати їм "відпочити" 20-30 хвилин.

Користь свинячих ребер

У свинячих ребрах містяться:

  • кальцій - користь для зубів
  • магній - для хорошої роботи м'язів та нервової системи
  • фосфор - для кісток
  • калій - корисний для роботи серця
  • натрій - для стабільного артеріального тиску
  • цинк - забезпечує хороший стан нігтів та волосся
  • селен - не допускає сухість шкіри

Раніше ми розповідали, як приготувати неймовірно смачні курячі гомілки.

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