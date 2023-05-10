Гості точно попросять добавки. Рецепт неймовірно смачних та соковитих ребер

Такою неймовірною смакотою, як свинячі реберця, можна насолоджуватися цілий рік. Вони прекрасно підходять як для літнього барбекю з друзями, так і затишної сімейної вечері.

Про те, як приготувати смачні та соковиті реберця, пише ресурс Eat This, Not That .

Щоб приготувати неймовірно смачні ребра, вам знадобляться:

ребра - 1 кг

оцет - 4 ст. л

цукор - за смаком

сіль - за смаком

перець - за смаком

інші спеції - за бажанням

Як приготувати ребра

Змішайте всі описані вище інгредієнти.

Кислота в оцті допоможе розщепити волокна м’яса, зробивши його м’якшим. Сіль і цукор допомагають збалансувати смак і створити смачну скоринку під час приготування ребер.

М'ясо необхідно залишити в отриманому маринаді на декілька годин, а краще на цілу ніч.

Потім необхідно поставити ребра в духовку та випікати при температурі 180 градусів приблизно годину. Також щоб підсилити смак можна під час випікання періодично поливати м'ясо маринадом.

Коли реберця будуть готові, необхідно дати їм "відпочити" 20-30 хвилин.

Користь свинячих ребер

У свинячих ребрах містяться: