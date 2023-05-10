Гості точно попросять добавки. Рецепт неймовірно смачних та соковитих ребер
Такою неймовірною смакотою, як свинячі реберця, можна насолоджуватися цілий рік. Вони прекрасно підходять як для літнього барбекю з друзями, так і затишної сімейної вечері.
Про те, як приготувати смачні та соковиті реберця, пише ресурс Eat This, Not That.
Щоб приготувати неймовірно смачні ребра, вам знадобляться:
- ребра - 1 кг
- оцет - 4 ст. л
- цукор - за смаком
- сіль - за смаком
- перець - за смаком
- інші спеції - за бажанням
Як приготувати ребра
Змішайте всі описані вище інгредієнти.
Кислота в оцті допоможе розщепити волокна м’яса, зробивши його м’якшим. Сіль і цукор допомагають збалансувати смак і створити смачну скоринку під час приготування ребер.
М'ясо необхідно залишити в отриманому маринаді на декілька годин, а краще на цілу ніч.
Потім необхідно поставити ребра в духовку та випікати при температурі 180 градусів приблизно годину. Також щоб підсилити смак можна під час випікання періодично поливати м'ясо маринадом.
Коли реберця будуть готові, необхідно дати їм "відпочити" 20-30 хвилин.
Користь свинячих ребер
У свинячих ребрах містяться:
- кальцій - користь для зубів
- магній - для хорошої роботи м'язів та нервової системи
- фосфор - для кісток
- калій - корисний для роботи серця
- натрій - для стабільного артеріального тиску
- цинк - забезпечує хороший стан нігтів та волосся
- селен - не допускає сухість шкіри
Раніше ми розповідали, як приготувати неймовірно смачні курячі гомілки.
Також ми пояснювали, як приготувати ароматний хек, що вийде кращим за червону рибу.