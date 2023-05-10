Гости точно попросят добавки. Рецепт невероятно вкусных и сочных ребер
Такой невероятной вкусностью, как свиные ребрышки, можно наслаждаться круглый год. Они прекрасно подходят как для пожилого барбекю с друзьями, так и уютного семейного ужина.
О том, как приготовить вкусные и сочные ребрышки, пишет ресурс Eat This, Not That.
Чтобы приготовить невероятно вкусные ребра, вам понадобятся:
- ребра - 1 кг
- уксус - 4 ст. л
- сахар - по вкусу
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- другие специи - по желанию
Как приготовить ребра
Смешайте все описанные выше ингредиенты.
Кислота в уксусе поможет расщепить волокна мяса, сделав его более мягким.
Соль и сахар помогают сбалансировать вкус и создать вкусную корочку во время приготовления ребер. Мясо нужно бросить в приобретенном маринаде на несколько часов, а лучше на всю ночь.
Затем нужно поставить ребра в духовку и выпекать при температуре 180 градусов примерно час. Также, чтобы усилить вкус, можно во время выпекания периодически поливать мясо маринадом.
Когда ребрышки будут готовы, необходимо дать им "отдохнуть" 20-30 минут.
Польза свиных ребер
В свиных ребрах содержатся:
- кальций - польза для зубов
- магний - для хорошей работы мышц и нервной системы
- фосфор - для костей
- калий - полезен для работы сердца
- натрий - для стабильного артериального давления
- цинк - обеспечивает хорошее состояние ногтей и волос
- селен - не допускает сухость кожи
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