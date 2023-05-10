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Гости точно попросят добавки. Рецепт невероятно вкусных и сочных ребер

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Среда 10 мая 2023 20:02
Гости точно попросят добавки. Рецепт невероятно вкусных и сочных ребер Как приготовить ребра (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Такой невероятной вкусностью, как свиные ребрышки, можно наслаждаться круглый год. Они прекрасно подходят как для пожилого барбекю с друзьями, так и уютного семейного ужина.

О том, как приготовить вкусные и сочные ребрышки, пишет ресурс Eat This, Not That.

Чтобы приготовить невероятно вкусные ребра, вам понадобятся:

  • ребра - 1 кг
  • уксус - 4 ст. л
  • сахар - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • другие специи - по желанию

Как приготовить ребра

Смешайте все описанные выше ингредиенты.

Кислота в уксусе поможет расщепить волокна мяса, сделав его более мягким.

Соль и сахар помогают сбалансировать вкус и создать вкусную корочку во время приготовления ребер. Мясо нужно бросить в приобретенном маринаде на несколько часов, а лучше на всю ночь.

Затем нужно поставить ребра в духовку и выпекать при температуре 180 градусов примерно час. Также, чтобы усилить вкус, можно во время выпекания периодически поливать мясо маринадом.

Когда ребрышки будут готовы, необходимо дать им "отдохнуть" 20-30 минут.

Польза свиных ребер

В свиных ребрах содержатся:

  • кальций - польза для зубов
  • магний - для хорошей работы мышц и нервной системы
  • фосфор - для костей
  • калий - полезен для работы сердца
  • натрий - для стабильного артериального давления
  • цинк - обеспечивает хорошее состояние ногтей и волос
  • селен - не допускает сухость кожи

Раньше мы рассказывали, как приготовить невероятно вкусные куриные ножки.

Также мы объясняли, как приготовить ароматный хек, который получится лучше красной рыбы.

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