Гости точно попросят добавки. Рецепт невероятно вкусных и сочных ребер

Такой невероятной вкусностью, как свиные ребрышки, можно наслаждаться круглый год. Они прекрасно подходят как для пожилого барбекю с друзьями, так и уютного семейного ужина.

О том, как приготовить вкусные и сочные ребрышки, пишет ресурс Eat This, Not That .

Чтобы приготовить невероятно вкусные ребра, вам понадобятся:

ребра - 1 кг

уксус - 4 ст. л

сахар - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

другие специи - по желанию

Как приготовить ребра

Смешайте все описанные выше ингредиенты.

Кислота в уксусе поможет расщепить волокна мяса, сделав его более мягким.

Соль и сахар помогают сбалансировать вкус и создать вкусную корочку во время приготовления ребер. Мясо нужно бросить в приобретенном маринаде на несколько часов, а лучше на всю ночь.

Затем нужно поставить ребра в духовку и выпекать при температуре 180 градусов примерно час. Также, чтобы усилить вкус, можно во время выпекания периодически поливать мясо маринадом.

Когда ребрышки будут готовы, необходимо дать им "отдохнуть" 20-30 минут.

Польза свиных ребер

В свиных ребрах содержатся: