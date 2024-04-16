"Господи, скільки ще?": Притула відреагував на смерть воїна Павла Петриченка

Реакція Притули на смерть воїна

Як відомо, до повномасштабної війни РФ проти України Павло працював проектним менеджером та був учасником громадських ініціатив.

А незадовго до 24 лютого 2022 року Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули.

"Пашка…Паш…Павлуша…Господи, скільки ще?!!! Скільки ще ти будеш забирати "сіль землі?!!!!!!! Тобі там сумно, Господи? Чи що?!!Тварі грьобані! Ви будете вихаркувати Пашкину смерть тисячами!!!! Паш, ти був Воїном з великої літери! Ми всі на колінах перед тобою!" - з болем написав Сергій.

"Я не знаю, як це все опанувати, Паш…Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! Обіцяю, що все буде виконано! рускі, ви будете зникати з цього світу, скільки мене буде. До кінця моїх днів! Паш, люблю!!!!Не вірю", - доповнив Притула.

Зазначимо, що Павло Петриченко не тільки захищав Україну на фронті. Він боровся проти ігроманії, яка шкодила бійцям та цивільним.

Павло Петриченко загинув на війні (фото: facebook.com/serhiyprytula)