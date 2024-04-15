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У Кривому Розі п'яний чоловік справив нужду на меморіалі загиблим військовим (фото і відео)

Кривий Ріг, Понеділок 15 квітня 2024 16:08
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У Кривому Розі п'яний чоловік справив нужду на меморіалі загиблим військовим (фото і відео) У Кривому Розі чоловік справив нужду біля меморіалу загиблим воїнам (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Кривому Розі, 12 квітня, п'яний чоловік справ нужду біля меморіалу загиблим захисникам. У мережі з'явилось відео інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Криворізького районного управління поліції.

Деталі інциденту

Близько 23 години 12 квітня 30-річний чоловік справив нужду біля меморіалу Героїв "Куби пам'яті" у Кривому Розі.

Відповідне відео поширили в мережі. Також зазначили, що стенди з зображенням полеглих захисників не постраждали.

За даним фактом внесено відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановили, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

Тепер чоловіку загрожує штраф або обмеженням волі на строк 5 років.

Що відомо про чоловіка

У мережі зазначили, що порушником виявився 30-річний Віталій Головобородько.

"Офісний фрік, тусить у клубах", - написали у коментарях під відео.

До того ж користувачі обурені, що порушнику загрожує лише штраф і одним вибачення "він не повинен обійтися".

"Знову обійдеться вибаченнями? Скаже на камеру, що бєс попутав і він нікого не хотів образити", - написала Людмила та опублікувала відео.

Також з'явились знімки ймовірного хулігана.

У Кривому Розі п'яний чоловік справив нужду на меморіалі загиблим військовим (фото і відео)У Кривому Розі п'яний чоловік справив нужду на меморіалі загиблим військовим (фото і відео)

У Кривому Розі чоловік справив нужду біля меморіалу загиблим воїнам (фото: twitter.com/ldmila)

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Раніше ми повідомляли, що у Києві неадекват осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні на очах у людей.

Також ми писали, що у Києві у відділку поліції побили військового.

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