У Кривому Розі п'яний чоловік справив нужду на меморіалі загиблим військовим (фото і відео)
У Кривому Розі, 12 квітня, п'яний чоловік справ нужду біля меморіалу загиблим захисникам. У мережі з'явилось відео інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Криворізького районного управління поліції.
Деталі інциденту
Близько 23 години 12 квітня 30-річний чоловік справив нужду біля меморіалу Героїв "Куби пам'яті" у Кривому Розі.
Відповідне відео поширили в мережі. Також зазначили, що стенди з зображенням полеглих захисників не постраждали.
За даним фактом внесено відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановили, що він був у стані алкогольного сп'яніння.
Тепер чоловіку загрожує штраф або обмеженням волі на строк 5 років.
Що відомо про чоловіка
У мережі зазначили, що порушником виявився 30-річний Віталій Головобородько.
"Офісний фрік, тусить у клубах", - написали у коментарях під відео.
До того ж користувачі обурені, що порушнику загрожує лише штраф і одним вибачення "він не повинен обійтися".
"Знову обійдеться вибаченнями? Скаже на камеру, що бєс попутав і він нікого не хотів образити", - написала Людмила та опублікувала відео.
Також з'явились знімки ймовірного хулігана.
У Кривому Розі чоловік справив нужду біля меморіалу загиблим воїнам (фото: twitter.com/ldmila)
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!
У Кривому Розі, оця істота, обісцяла портрети загиблих солдат.— Людмила (@LdMila810824) April 14, 2024
І шо? Знову обійдеться вибаченнями? Скаже на камеру, що бєс попутал і він нікого не хотів образити.
Я дуже сподіваюсь, що жителі Кривого Рога, доберуться до цього підара раніше за поліцію і обісцють йому єбало. pic.twitter.com/jJQioS4pZr
Раніше ми повідомляли, що у Києві неадекват осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні на очах у людей.
Також ми писали, що у Києві у відділку поліції побили військового.