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На руинах разрушенного дома во Львовской области собака ищет хозяев (фото)

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Львовская область, Четверг 09 марта 2023 15:35
На руинах разрушенного дома во Львовской области собака ищет хозяев (фото) Во Львовской области на руинах обнаружили собаку (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты 9 марта атаковали ракетами Львовскую область. На месте разрушенного жилого дома в Золочевском районе заметили собаку.

Фото опубликовали на странице "Суспільне Львів" в Telegram.

Сеть растрогали снимки пса, который лежит на одеяле в развалинах дома. Также напуганное животное ищет хозяев.

В частности, хозяева собаки погибли в результате ракетного удара России. Как известно, жертвами РФ в Золочевском районе Львовской области стали 5 человек.

"Собака лежит на обломках разрушенного российской ракетой дома. Владельцы животного погибли", - говорится в сообщении.

На руинах разрушенного дома во Львовской области собака ищет хозяев (фото)Собака лежит на развалинах дома (t.me/suspilnelviv)

На руинах разрушенного дома во Львовской области собака ищет хозяев (фото)На руинах разрушенного дома во Львовской области собака ищет хозяев (фото)Собака ищет хозяев на развалинах дома во Львовской области (facebook.com/lessija)

Добавим, что вражеская ракета упала на жилую застройку, в результате чего возник пожар. Огонь уничтожил три дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Ранее мы сообщали, что 12-летний мальчик разбирал завалы своего дома, уничтоженного войсками РФ.

Также мы писали, что на развалинах дома в Днепре нашли очень большую сумму денег.

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