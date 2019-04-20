Госпитализация Дмитрия Быкова: врачи рассказали о состоянии писателя

К Дмитрию Быкову в больницу стали пускать родственников
Дмитрий Быков в больнице, куда он попал 16 апреля с подозрением на инфаркт мозга, начинает идти на поправку. Врачи сообщили о том, что состояние здоровья знаменитого российского оппозиционного писателя улучшилось. Об этом рассказал глава редсовета издания "Новая газета" Дмитрий Муратов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, к Дмитрию Львовичу уже пустили родственников, и рядом с писателем в московской клинике Бурденко находятся его мать и сын.
Совладелец лектория "Прямая речь" Светлана Большакова написала в Facebook, что врачи в субботу, 20 апреля, отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Быкова.
Дмитрий Быков (фото: facebook.com/BykovDmitriyLvovich)
В комментариях к сообщению пользователи сети желают Дмитрию Быкову, который активно критикует действия Кремля по отношению к Украине и поддерживает украинского политзаключенного Олега Сенцова, скорейшего выздоровления и просят врачей сделать максимум для того, чтобы знаменитый писатель поскорее "вернулся в строй".
Дмитрий Быков (фото: facebook.com/BykovDmitriyLvovich)
Отметим, что не все россияне с грустью отреагировали на госпитализацию знаменитого писателя. Некоторые пользователи сети из-за критики агрессии РФ против Украины радуются тому, что Дмитрий Быков попал в больницу и желают ему смерти.
Напомним, что Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете сообщением Екатеринбург - Уфа, куда он отправлялся на лекцию "Русский анекдот как литературный жанр". 19 апреля медики диагостировали у писателя инфаркт головного мозга.