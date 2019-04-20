Госпіталізація Дмитра Бикова: лікарі розповіли про стан письменника

Дмитро Биков в лікарні - стан здоров'я письменника покращився (фото: соцмережі)

До Дмитра Бикова в лікарню стали пускати родичів

Дмитро Биков у лікарні, куди він потрапив 16 квітня із підозрою на інфаркт мозку, починає йти на поправку. Лікарі повідомили про те, що стан здоров'я відомого російського опозиційного письменника покращився. Про це розповів голова редакційної ради видання "Нова газета" Дмитро Муратов у коментарі радіостанції "Говорить Москва".

За його словами, до Дмитра Львовича вже пустили родичів, і поруч із письменником у московській клініці Бурденко знаходяться його мати і син.

Співвласниця лекторію "Пряма мова" Світлана Большакова написала в Facebook, що лікарі в суботу, 20 квітня, відзначають позитивну динаміку в стані здоров'я Дмитра Бикова.

Дмитро Биков (фото: facebook.com/BykovDmitriyLvovich)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі бажають Дмитру Бикову, який активно критикує дії Кремля по відношенню до України і підтримує українського політв'язня Олега Сенцова, якнайшвидшого одужання і просять лікарів зробити максимум для того, щоб відомий письменник скоріше "повернувся в стрій".

Нехай одужує! Щоранку починаю з пошуку новин про Дмитра Бикова!

Слава Богу! Дорогі лікарі, у ваших руках інтелектуальна міць Росії і не тільки (пишу з Білорусі). Явіть диво і поверніть нам Дмитра!

Дмитру Львовичу швидше видужати і повернутися до ладу, всім медикам - нескінченна вдячність, всім близьким - здоров'я, сил і не втрачати надії

Один з небагатьох справжніх інтелектуалів Росії. Одужуйте скоріше;

Стиснули кулаки ще міцніше;

Хороша новина! Впевнена, що все буде добре! Коли так багато хороших людей бажають здоров'я, Дмитро просто зобов'язаний терміново одужати! Ми з вами!

Якнайшвидшого одужання і повернення в стрій талановитих і порядних людей...

Дмитро Биков (фото: facebook.com/BykovDmitriyLvovich)

Зазначимо, що не всі росіяни із сумом відреагували на госпіталізацію відомого письменника. Деякі користувачі мережі через критику агресії РФ проти України радіють з того, що Дмитро Биков потрапив до лікарні та бажають їй смерті.

Нагадаємо, що Дмитру Бикову стало погано 16 квітня в літаку сполученням Єкатеринбург - Уфа, куди він відправлявся на лекцію "Російський анекдот як літературний жанр". 19 квітня медики диагостировали у письменника інфаркт головного мозку.