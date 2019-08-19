Так горят БМП террористов: в сети показали, как ВСУ разгромили технику "ДНР" с трех выстрелов

В сети показали видео, как наши защитники разгромили БМП террористов с трех выстрелов. Ролик опубликован на странице "Повернись живим" в Facebook. События происходили еще до оглашенного перемирия с боевиками, недалеко от одной из донецких шахт.

"Видите черный дым? Так горят БМП террористов. Дело было еще до объявления перемирия. Наши военнослужащие заметили, как на территорию бывшей шахты неподалеку оккупированного Донецка заехали две БМП террористов. И не просто заехали, а периодически выдвигались, чтобы "поработать" по позициям украинских военных", - отметили под видео.

Отмечается, что с помощью коптера, который передал на фронт "Повернись живим", наши бойцы вычислили координаты цели. С помощью программы ГРК Броня - Armor и ударили минометчики. Три выстрела - три попадания. И минус две враждебные БМП.

"Представляете, как радовались бойцы, когда услышали в перехватах эфира террористов, их боевые машины - "трехсотые"? Боевики приехали за ними ночью и вытаскивали на буксире. Эй, оккупанты! Вы до сих пор считаете, что пришли на Донбасс навсегда? Ну-ну", - резюировали под роликом.

В комментариях украинцы похвалили защитников нашей страны и восхитились их мужеством. Люди благодарят бойцов за их смелость и отвагу.

Как мы ранее писали, украинский летчик Юрий Булавка и его выступление на боевом истребителе Су-27 было уже дважды признано лучшим пилотажем.

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