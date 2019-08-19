Так горять БМП терористів: в мережі показали, як ВСУ розгромили техніку "ДНР" з трьох пострілів

У мережі показали відео, як наші захисники розгромили БМП терористів з трьох пострілів. Ролик опублікований на сторінці "Повернись живою" у Facebook. Події відбувалися ще до оприлюдненого перемир'я з бойовиками, недалеко від однієї з донецьких шахт.

"Діло було ще до оголошення перемир’я. Наші військовослужбовці помітили, як на територію колишньої шахти неподалік окупованого Донецька заїхали дві БМП терористів. І не просто заїхали, а періодично висувалися, щоб «попрацювати» по позиціям українських військових", - зазначили під відео.

Наголошується, що з допомогою коптера, який передав на фронт "Повернись живою", наші бійці вирахували координати цілі. За допомогою програми ГРК Броня - Armor і вдарили мінометники. Три постріли - три влучення. І мінус дві ворожі БМП.

"Уявляєте, як тішилися бійці, коли почули у перехопленнях ефіру терористів, що їхні бойові машини – «трьохсоті»? Бойовики приїхали за ними уночі і витягали на буксирі. Агов, окупанти! Ви досі вважаєте, що прийшли на Донбас назавжди? Ну-ну.", - резюировали під роликом.

В коментарях українці похвалили захисників нашої країни і захопилися їхньою мужністю. Люди дякують бійцям за їх сміливість і відвагу.

Як ми раніше писали, український льотчик Юрій Шпилька і його виступ на бойовому винищувачі Су-27 було вже двічі визнано кращим пілотажем.

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