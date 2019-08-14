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Горящие здания и сорванные крыши: под Черниговом разбушевался ураган (фото, видео)

STYLERЖизнь    14.08.2019 - 20:02
Горящие здания и сорванные крыши: под Черниговом разбушевался ураган (фото, видео)
Ураган под Черниговом (фото: коллаж РБК-Украина)

Жители Черниговской области столкнулись с мощным ураганом

В Черниговской области вчера, 13 августа, вечером разбушевалась непогода. Молния стала причиной не менее пяти пожаров в жилом секторе. Кроме того, сильный ветер сносил крыши, обрывал линии электропередач и валил деревья. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

В селе Владимировка Гродненского района из-за молнии сгорела хозяйственная постройка. В доме, в котором никто не живет, в селе Дроздовицаогон ураган повредил кровлю.

Ураган под Черниговом (фото: susidy.city)

Молния также повредила кровли жилых домов в селах Енькова Рудня, Девица и кровлю хозяйственной постройки в селе Бригинцы.

Ураган под Черниговом (видео: YouTube/Susidy City)

Ураган повредил линии электропередач и из-за этого без света остались 115 населенных пунктов Бобровицкого, Гродненского, Ичнянского, Козелецкого, Корюковского, Менского, Новгород-Северского, Носовского, Прилуцкого, Семеновского и Сновск районов.

Ураган под Черниговом (фото: susidy.city)

Кроме того ураган повредил кровли 54 зданий, включая школ, магазинов, домов и т.д.

Напомним, что под Запорожьем пронесся страшный смерч, который сильно напугал людей. Стихия разбушевалась в Приазовском районе.

Ранее сообщалось о том, что на курорте Кирилловка прошла песчаная буря. Метеорологи выясняют причину подобного явления.

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