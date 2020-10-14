На горячую линию Минздрава дозвониться нереально: всем не ответить

На горячую линию Минздрава нельзя дозвониться (фото: РБК-Украина)

На звонки отвечают всего девять операторов

На горячую линию Министерства здравоохранения дозвониться нереально. Это не удалось сделать даже заместителю главы Минздрава Ярославу Кучеру. По словам Кучера, на линии работают всего 9 операторов и они попросту не успевают всем отвечать.

"В Минздраве горячей линии, как таковой, не было. Нам остался в наследство неработающий совсем колл-центр с номером телефона, который почти никогда никто не брал. Внедрили за это время IP-телефонию, посадили 9 операторов, которых взяли на работу, фактически в Минздраве и сейчас они обрабатывают большое количество звонков ", — рассказал Кучер ТСН.

Заместитель министра пробовал дозвониться на "горячую линию" МОЗ три раза, но ничего не получилось.

Такую ситуацию заместитель главы МОЗ объясняет, мол "вопросов много, всем не ответить.

"Мы не рассчитывали на такой шквал звонков". За прошедший месяц их было обработано около 18700", - рассказал Кучер.

Пока количество операторов не увеличили, главный совет для тех, кому очень нужна консультация о COVID — звонить несколько раз.

Отметим, что горячая линия Минздрава это номер 0 800 50520. Там обещали помогать консультациями всем украинцам по вопросам коронавируса.

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