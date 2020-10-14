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На гарячу лінію МОЗ додзвонитися нереально: усім не відповісти

Середа 14 жовтня 2020 15:35
На гарячу лінію МОЗ додзвонитися нереально: усім не відповісти
На гарячу лінію МОЗ не можна додзвонитися (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На дзвінки відповідають всього дев'ять операторів

На гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я додзвонитися нереально. Це не вдалося зробити навіть заступнику голови МОЗ Ярославу Кучеру. За словами Кучера, на лінії працюють всього 9 операторів і вони просто не встигають відповідати всім.

"У МОЗ гарячої лінії, як такої, не було. Нам залишився у спадок непрацюючий зовсім колл-центр за номером телефону, який майже ніколи ніхто не брав. Впровадили за цей час IP-телефонію, посадили 9 операторів, яких взяли на роботу, фактично в МОЗ і зараз вони обробляють велику кількість дзвінків ", — розповів Кучер ТСН.

Заступник міністра пробував додзвонитися на "гарячу лінію" МОЗ три рази, але нічого не вийшло.

Таку ситуацію заступник глави МОЗ пояснює, мовляв "питань багато, всім не відповісти.

"Ми не розраховували на такий шквал дзвінків". За минулий місяць їх було опрацьовано близько 18700", - розповів Кучер.

Поки кількість операторів не збільшили, головна порада для тих, кому дуже потрібна консультація про COVID — дзвонити кілька разів.

Зазначимо, що гаряча лінія МОЗ це номер 0 800 50520. Там обіцяли допомагати консультаціями всім українцям з питань коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити кашель при коронавірусі та застуді.

А також розповідали про те, що лікарі назвали головні ознаки того, що людина вже перехворіла на коронавірус.

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