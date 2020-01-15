Горячая любовь в холодную зиму: кого из знаков Зодиака поразит стрела амура в феврале

Гороскоп на февраль 2020 года гласит о том, что второй зимний месяц будет разнообразным и насыщенным и после январского спокойствия и у многих знаков Зодиака возможны необычные приключения, в том числе и в сфере любви.

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит внимательнее присмотреться к своему окружению, чтобы не пропустить свою судьбу.

Овны

В феврале у Овнов будет преобладать возвышенно-романтические настроения и готовность совершать любые подвиги во имя любимого человека. Звезды рекомендуют воспользоваться таким шансом и приливом вдохновения, чтобы завоевать расположение человека, который давно нравится.

Тельцы

В феврале у Тельцов есть шансы улучшить отношения и вывести их на совершенно новый уровень доверия. Для этого нужно не так много – умение прислушиваться к мнению и советам своей второй половины, так как они окажутся самыми актуальными в этом месяце.

Девы

Февраль – отличный месяц для того, чтобы вместе провести досуг, обустроить совместную квартиру, сходить на романтический ужин или провести время в романтической обстановке. Именно это даст толчок для сближения или создания чего-то общего, например, стабильных отношений.

Весы

Месяц эстетического и плотского наслаждения, который стоит разбавить романтическими походами в театр, кино или на музыкальный концерт. Если есть на примете человек, который давно привлекает внимание – самое удачное время, чтобы поразить его своим романтизмом.