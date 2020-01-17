Все горы будут покоряться: кому из знаков Зодиака неслыханно повезет

Гороскоп на 2020 год гласит, что Белая Металлическая Крыса станет весьма неоднозначной для всех знаков Зодиака. Одним она принесет возможность начать что-то новое и достичь невероятного успеха, а другим – трудности и испытания.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых жизнь начнет меняться в лучшую сторону прямо с января, ведь согласно китайскому гороскопу, Белая Металлическая Крыса вступит в свои права только с 25 января.

Тельцы

Звезды говорят, что 2020 год станет для Тельцов отличным периодом и особенно приятной окажутся первые полгода. В начале года не стоит терять здравомыслие и принимать поспешные решения и это поможет сохранить самое важное. В марте придет вдохновение и легкость, которая поможет добиться невероятного успеха и кардинально изменить жизнь к лучшему. В конце года все дела будут складываться удачно и возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль в жизни.

Львы

Год станет для Львов благоприятным и в первые месяцы получится сделать то, что не удавалось ранее. Возможен прорыв в важном деле и исправление ошибок прошлого. Придется принимать важные решения в профессиональной и личной сфере. Звезды сулят вступление в брак и приобретение недвижимости. В декабре стоит слушать свою интуицию, так как только она даст понять, стоит ли кардинально менять всю свою жизнь.

Козероги

Год будет насыщенным и сложным, но очень интересным и богатым на различные события. Скучать не придется, так как изменения будут происходить с большой скоростью и нужно будет постоянно держать руку на пульсе. До весны стоит заниматься сбором информации и посвятить себя общению с людьми. В середине лета появится возможность достичь важную цель, которая ранее была недоступна. Осень будет очень плодотворной в плане работы, и результат превысит все ожидания.