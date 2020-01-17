Всі гори будуть коритися: кому із знаків Зодіаку нечувано пощастить

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що Білий Металевий Щур стане вельми неоднозначним для всіх знаків Зодіаку. Одним він принесе можливість почати щось нове і досягти неймовірного успіху, а іншим – труднощі та випробування.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких життя почне мінятися в кращу сторону прямо з січня, адже згідно з китайським гороскопом, Білий Металевий Щур вступить у свої права лише з 25 січня.

Тельці

Зірки кажуть, що 2020 рік для Тельців стане відмінним періодом і особливо приємними виявляться перші пів року. На початку року не варто втрачати здоровий глузд і приймати поспішні рішення і це допоможе зберегти найважливіше. У березні прийде натхнення і легкість, яка допоможе домогтися неймовірного успіху і кардинально змінити життя на краще. В кінці року всі справи будуть складатися вдало і можлива зустріч з людиною, яка відіграє важливу роль у житті.

Леви

Рік стане для Львова сприятливим і в перші місяці вийде зробити те, що не вдавалось раніше. Можливий прорив у важливій справі й виправлення помилок минулого. Доведеться приймати важливі рішення в професійній та особистій сфері. Зірки обіцяють вступ у шлюб і придбання нерухомості. У грудні варто слухати свою інтуїцію, бо тільки вона дасть зрозуміти, чи варто кардинально змінювати все своє життя.

Козероги

Рік буде насиченим і складним, але дуже цікавим і багатим на різноманітні події. Нудьгувати не доведеться, оскільки зміни будуть відбуватися з великою швидкістю і потрібно буде постійно тримати руку на пульсі. До весни варто займатися збором інформації та присвятити себе спілкуванню з людьми. В середині літа з'явиться можливість досягти важливу мету, яка раніше була недоступна. Осінь буде дуже плідною в плані роботи, і результат перевершить всі очікування.