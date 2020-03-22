Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю: кому повезет с 23 по 29 марта

Гороскоп на март 2020 года гласит о том, что первый весенний месяц станет очень напряженным для всех представителей зодиакального созвездия. Звезды сулят срывы планов, бытовые неприятности и проблемы с финансами. Однако месяц будет наполнен романтическими событиями, существенными изменениями и важными встречами.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в последнюю неделю месяца, с 23 по 29 марта и сообщили, кого ожидает везение и удача.

Овен

Начало недели у Овнов будет очень удачным, но в четверг везение пойдет на спад из-за смены расположения планет. Возможны мелкие неприятности в финансовой сфере. В любовных отношениях все будет спокойно и гармонично. Овнам стоит ожидать ярких эмоций и прекрасного общения с ближайшим окружением.

Телец

В ближайшую неделю кто-то из вашего окружения захочет обрести контроль над вашим разумом. В целом ближайшие семь дней будут продуктивными, но не стоит рисковать понапрасну в финансовых делах. Особенное везение и удача ждет творческих Тельцов и представителей тех профессий, где приходится много общаться с другими людьми. Можно составлять планы на будущее, списки покупок, покупать страховки и оформлять кредиты.

Близнецы

В ближайшие дни принятие решений будут даваться легко и стоит внимательно прислушиваться к собственной интуиции – именно она даст правильный ответ на вопросы в сфере финансов и работы. Удачная неделя для развития романтических отношений. Звезды сулят успех тем, кто захочет сделать любовное признание, устроить знакомство с родителями или решить вопрос со свадьбой.

Рак

На предстоящей неделе у Раков могут кардинально поменяться жизненные принципы и это произойдет спонтанно. В первой половине недели звезды сулят позитивные изменения в любовной сфере, а вот вторая половина недели будет не такой радужной – Вселенная может внести серьезные коррективы в их жизнь. Однако в целом все, что произойдет – только к лучшему. Астрологи советуют не врать себе и окружающим, чтобы не нарваться на очень серьезные проблемы.

Лев

Неделя будет сложной из-за мелких конфликтных ситуаций с окружающими. Стоит вести себя деликатно и не допускать излишней импульсивности и агрессии, так как это может привести к потере друзей или конфликтам на работе. 23, 28 и 29 марта возможны новые интересные знакомства и внезапное озарение.

Дева

Начало недели у Дев будет неблагоприятным и стоит поменьше бывать в обществе. Первая половина недели станет отличным временем для того, чтобы разобраться в себе и своих проблемах. Также возможны небольшие срывы, так как накопленные негативные эмоции захотят вырваться наружу. Не стоит вымещать свой стресс на окружающих, и астрологи советуют проводить больше времени на свежем воздухе и снизить нагрузку во всех сферах.

Весы

Астрологи указывают на то, что у Весов пришло время перемен, которых не стоит бояться. Дружеские отношения могут перейти на другой уровень и превратиться в романтические. Может поступить интересно предложение о работе, на которое стоит согласиться. В начале недели не стоит сорить деньгами, а вот на выходных можно позволить себе крупную покупку.

Скорпион

Неделя сулит получение новых знаний, новые испытание и обмен опыта. Со вторника возможны интересные знакомства и для одиноких есть шанс встретить свою вторую половинку. Звезды и положение планет указывают на то, что у Скорпионов намечаются приятные изменения во всех сферах жизни. Свободное время стоит уделить близким людям и совершить вместе с ними что-то приятное.

Стрелец

В ближайшие дни не стоит ограничивать свою активность, в том числе и физическую. Используйте любую возможность – тренировки дома, пробежка по утра или поход в зал – все это значительно улучшит настроение. Конец недели стоит провести с близкими, со своей семьей и подальше от города. 25-27 числа возможно серьезное испытание на прочность – не теряйте самообладания и не принимайте поспешных решений.

Козерог

Неделя станет серьезным пересмотром отношений с близким человеком и поиском компромиссов. Стоит провести самоанализ, чтобы разобраться с ошибками и набросать план на будущее. В любовной сфере к концу недели можно побыть немного эгоистами – сходит на шоппинг, купить новую одежду, сделать прическу, порадовать себя развлечениями. Одиноким Козерогам стоит заняться домашними делами.

Водолей

Звезды советуют заняться тотальной уборкой – наведите порядок дома, в голове, в рабочих делах. Это существенно улучшит настроение, и добавит энергии. В целом неделя будет очень удачной, возможны финансовые вливания. В конце недели не исключен кризис с близкими или второй половинкой – не поддавайтесь на провокации и не обижайтесь. Стоит провести время спокойно – почитать книгу или посмотреть кино.

Рыбы

Наступает период поиска новых увлечений, источников доходов и вдохновения. Положение планет сулит решение всех проблем в короткие сроки и стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. В понедельник и воскресенье возможны стрессы или плохое самочувствие, также стоит быть осторожнее – вероятны траты или мелкие неурядицы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака ждут кардинальные изменения в последнюю декаду марта.