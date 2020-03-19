ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жизнь кардинально изменится: эти знаки Зодиака ждут серьезные перемены

STYLERЖизнь    19.03.2020 - 21:00
Жизнь кардинально изменится: эти знаки Зодиака ждут серьезные перемены
Гороскоп на март 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых конец марта станет богатым на изменения

Гороскоп на март 2020 года гласит, что первый весенний месяц станет весьма сложным для большинства представителей зодиакального созвездия. Возможны срывы планов, неприятности с финансами, но при этом стоит ожидать кардинальных изменений, важных встреч и неожиданных событий.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым последняя декада марта принесет существенные и серьезные изменения в жизни.

Львы

Жизнь Львов в последние дни марта может изменится до неузнаваемости и это будет касаться многих сфер. После 21 марта возможен крупный финансовый заработок, который даст возможность забыть о деньгах на некоторое время. Появится возможность воплотить в жизнь самые невероятные идеи и конец марта будет больше похож на праздник с фейерверками, чем на карантин в изоляции. Звезды советуют не сопротивляться переменам.

Рыбы

Звезды сулят Рыбам красивый роман и начало чувственных и прекрасных отношений. Одинокие Рыбы смогут почувствовать то, что ранее им было неизвестно. Близкий человек принесет в жизнь Рыб кардинальные изменения, поток эмоций и смену направления в жизни. Тем, кто уже состоит в отношениях, также стоит порадоваться – звезды готовят им интересные сюрпризы.

Козерог

Неудачи в последнее время просто преследовали Козерогов, но именно сейчас наступает самое позитивное и благоприятное время для всех свершений. Удача прямо начнет преследовать по пятам, и Козероги будут чувствовать, что настал тот самый звездный час. Все задуманное воплотится в жизнь без особого труда, Козерогам нужно лишь только сконцентрироваться на своих желаниях.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет все знаки Зодиака в период карантина, с 17 марта по 3 апреля.

Эти знаки Зодиака ждет сказочный успех: деньги просто под ногами Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: кого ждет везение с 16 по 22 марта
Новости Украины гороскопзнаки Зодиакаастрологи
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь