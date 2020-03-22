Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень: кому пощастить з 23 по 29 березня

Гороскоп на березень 2020 року свідчить про те, що перший весняний місяць стане дуже напруженим для всіх представників зодіакального сузір'я. Зірки обіцяють зриви планів, побутові неприємності та проблеми з фінансами. Однак місяць буде наповнений романтичними подіями, істотними змінами та важливими зустрічами.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в останній тиждень місяця, з 23 по 29 березня і повідомили, кого очікує везіння та удача.

Овен

Початок тижня в Овнів буде дуже вдалим, але в четвер везіння піде на спад через зміни розташування планет. Можливі дрібні неприємності у фінансовій сфері. У любовних стосунках все буде спокійно і гармонійно. Овнам варто очікувати яскравих емоцій і прекрасного спілкування з найближчим оточенням.

Телець

У найближчий тиждень хтось із вашого оточення захоче отримати контроль над вашим розумом. В цілому найближчі сім днів будуть продуктивними, але не варто ризикувати даремно у фінансових справах. Особливе везіння й удача чекає творчих Тельців і представників тих професій, де доводиться багато спілкуватися з іншими людьми. Можна складати плани на майбутнє, списки покупок, купувати страховки та оформляти кредити.

Близнюки

Найближчими днями прийняття рішень будуть даватися легко і варто уважно прислухатися до власної інтуїції – саме вона дасть правильну відповідь на запитання у сфері фінансів та праці. Вдалий тиждень для розвитку романтичних відносин. Зірки обіцяють успіх тим, хто захоче зробити любовне визнання, влаштувати знайомство з батьками або розв'язувати питання з весіллям.

Рак

На наступному тижні у Раків можуть кардинально змінитися життєві принципи й це відбудеться спонтанно. У першій половині тижня зірки обіцяють позитивні зміни в любовній сфері, а ось друга половина тижня буде не такою райдужною – Всесвіт може внести серйозні корективи в їхнє життя. Проте в цілому все, що станеться – лише на краще. Астрологи радять не брехати собі та оточенню, щоб не нарватися на дуже серйозні проблеми.

Лев

Тиждень буде складним через дрібні конфліктні ситуації з оточенням. Варто поводитися делікатно і не допускати надмірної імпульсивності та агресії, оскільки це може призвести до втрати друзів або конфліктів на роботі. 23, 28 і 29 березня можливі нові цікаві знайомства і раптове осяяння.

Діва

Початок тижня у Дів буде несприятливим і варто менше бувати в суспільстві. Перша половина тижня стане відмінним часом для того, щоб розібратися в собі та своїх проблемах. Також можливі невеликі зриви, через те, що накопичені негативні емоції захочуть вирватися назовні. Не варто зганяти свій стрес на оточенні, і астрологи радять більше часу проводити на свіжому повітрі й знизити навантаження у всіх сферах.

Терези

Астрологи вказують на те, що у Терезів прийшов час змін, яких не варто боятися. Дружні стосунки можуть перейти на інший рівень і перетворитися в романтичні. Може надійти цікава пропозиція про роботу, на яку варто погодитися. На початку тижня не варто смітити грошима, а ось на вихідних можна дозволити собі велику покупку.

Скорпіон

Тиждень обіцяє отримання нових знань, нові випробування та обмін досвіду. З вівторка можливі цікаві знайомства і для самотніх є шанс зустріти свою другу половинку. Зірки та положення планет вказують на те, що у Скорпіонів намічаються приємні зміни у всіх сферах життя. Вільний час варто приділити близьким людям і зробити разом з ними щось приємне.

Стрілець

Найближчими днями не варто обмежувати свою активність, у тому числі й фізичну. Використовуйте будь-яку можливість – тренування вдома, пробіжка зранку або похід в зал – все це значно поліпшить настрій. Кінець тижня варто провести з близькими, зі своєю сім'єю і якомога далі від міста. 25-27 числа можливо серйозне випробування на міцність – не втрачайте самовладання і не приймайте поспішних рішень.

Козоріг

Тиждень стане серйозним переглядом відносин з близькою людиною та пошуком компромісів. Варто провести самоаналіз, щоб розібратися з помилками та накидати план на майбутнє. В любовній сфері до кінця тижня можна побути трохи егоїстами – сходить на шопінг, купити новий одяг, зробити зачіску, порадувати себе розвагами. Самотнім Козерогам варто зайнятися домашніми справами.

Водолій

Зірки радять зайнятися тотальним прибиранням – наведіть порядок вдома, в голові, в робочих справах. Це істотно поліпшить настрій, і додасть енергії. Загалом тиждень буде дуже вдалим, можливі фінансові вливання. Наприкінці тижня можлива криза з близькими або другою половинкою – не піддавайтеся на провокації та не ображайтеся. Варто провести час спокійно - почитати книгу або подивитися кіно.

Риби

Наступає період пошуку нових захоплень, джерел доходів і натхнення. Положення планет обіцяє розв'язання всіх проблем в короткі терміни та варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. В понеділок та неділю можливі стреси або погане самопочуття, також варто бути обережніше – імовірні витрати або дрібні негаразди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку чекають кардинальні зміни в останню декаду березня.