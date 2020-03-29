Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю, с 30 марта по 5 апреля

Гороскоп на март 2020 года гласил о том, что первый весенний месяц будет весьма сложным и хлопотным, у многих возможны кардинальные изменения в жизни. Однако март уже заканчивается, и астрологи дали прогноз на первые дни апреля для всех знаков Зодиака.

Они отметили, что месяц начнется спокойно и умеренно, без кардинальных потрясений.

Овен

Неделя подходит для смены обстановки, уединения, отдыха. Вторую ее часть стоит провести с близкими, родственниками или родителями. Остерегайтесь в вашем окружении манипуляторов и энергетических вампиров. В будни уделите больше времени накопившимся делам. На непонятное волнение и беспокойство не обращайте внимания.

Телец

Тельцам звезды сулят везение в любовной сфере и рекомендуют сохранять настойчивость и веру в себя. Не стоит задерживаться на работе – уделите это время семье и близким людям. Постарайтесь больше гулять на свежем воздухе, чтобы подпитаться энергетикой. На выходных смело планируйте свидания, романтические ужины и встречи.

Близнецы

Начало недели сулит неудачи, но уже в среду ситуация кардинально изменится. Начнется новый период, который даст значительный прорыв во всех сферах жизни. Стоит задуматься о том, в каком направлении вы хотите двигаться дальше. На выходных пообщайтесь с кем-то позитивным из вашего окружения.

Рак

Ракам ближайшая неделя принесет удачу, а переход в апрель станет динамичным и непредсказуемым. Во второй половине неделе отложите все неинтересные и рутинные дела и займитесь чем-то новым. Звезды сулят прибыль и приятные знакомства.

Лев

Неделя будет очень знаковой и значимой – возможны резкие изменения в любви и карьере. Не доверяйте незнакомым людям и не вступайте в конфликты. Найдите себе помощника и наставника – человека с сильным характером, который поделится с вами удачей и оптимизмом.

Дева

Звезды на этой неделе открыли вам доступ к закону притяжения и все, что будет происходить в эти дни – все плоды ваших собственных желаний. Верьте в себя и не слушайте мнение посторонних людей, а мысли направьте в позитивное русло. Будьте внимательны при общении с малознакомыми людьми – они могут стать вашими друзьями или врагами.

Весы

Идеальный период для принятия важных решений, но будьте осторожны – сейчас не время рисковать. В личных отношениях наступит благоприятный период, а вот в делах будьте внимательны. На выходных стоит сделать приятный подарок близкому человеку и сменить немного обстановку.

Скорпион

Ближайшие дни стоит посвятить финансовым вопросам и избавиться от задолженностей. Звезды сулят идеальные условия для покупок и работы. Можно даже освоить новую профессию. Решения нужно будет принимать быстро. Близкого человека и друзей на этой неделе лучше не критиковать. Конец недели стоит посвятить своей половинке – выходные будут удачными.

Стрелец

Неделя будет благоприятной для решения финансовых проблем, запуска нового проекта или воплощения идеи для бизнеса. Будьте креативны, и вы сможете заинтересовать начальство. В ближайшие дни не стоит проявлять эгоизм в общении с близкими, им понадобится поддержка и внимание. Не стоит брать на себя чужую ответственность, но и альтруизмом не стоит увлекаться.

Козерог

Займитесь на этой неделе важными делами в одиночестве. Будет трудно, но так вы справитесь быстрее, и сможете отточить свое умение справляться самостоятельно. Не поддавайтесь на влияние людей, которые хотят вами воспользоваться, но и не отвечайте негативом на негатив. На выходных звезды сулят гармонию и удовольствие от близких отношений.

Водолей

Ближайшая неделя будет хлопотной и трудной, не стоит ожидать помощи со стороны. В окружении появятся добрые люди, которые дадут уверенность в собственных силах. Есть вероятность встретить старых знакомых или бывшего возлюбленного.

Рыбы

Уделите время родственникам и друзьям, сделайте перестановку мебели, смените прическу – на этой неделе на пользу пойдут любые изменения. Выходные проведите с любимым человеком, семьей и детьми. Будьте продуктивны на работе и проявляйте инициативу, не допускайте проявление лени и апатии. Возможно начальство заметит ваши усилия и вам выпишут премию или повысят.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, кому стоит поберечь здоровье в апреле.