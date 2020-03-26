Фортуна улыбнется на все 32: астрологи назвали главных счастливчиков апреля

Гороскоп 2020 (коллаж РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на апрель назвали главных везунчиков и рассказали, как не пройти мимо счастья

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков Зодиака сулит некоторым счастливчикам большую удачу и повышенное внимание судьбы. Кому-то эти блага звезды обещают на финансовом поприще, а для кого-то везение проявится на личном фронте и в сфере отношений.

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, кому во второй месяц весны Фортуна улыбнется на все 32, и дали советы, как не свернуть на пути к счастью и найти к нему кратчайший путь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы в апреле испытают настоящие "американские горки" с их взлетами и падениями, однако астрологи успокаивают - звезды в итоге будут благоволить представителям этого знака Зодиака, и вознагрождение от усердия в решении проблем может стать огромным. Отмечается, что серьезные победы ожидают как на финансовом, так и на любовном фронтах.

С новыми вызовами Близнецам придется столкнуться в самом начале месяца, а вот ликование от виктории ожидается уже со второй половины апреля. Важно в этот период сконцентрироваться на главных вопросах и не ослаблять хватку, не стесняться обращаться за советом к близким.

Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков целый месяц обещает стать успешным, и в этот период для большего эффекта лучше минимизировать общение со "сложными" людьми, не поддаваться на провокации, и обратить больше внимания на заботу о своем здоровье (во время карантина в Украине это будет сделать даже проще).

Девизом апреля для представителей этого знака Зодиака может стать - спокойствие. Астрологи говорят, что во втором месяце весны у вас высокие шансы заметно улучшить свое материальное положение, причем без сумбура и лишней траты нервов. Также вероятен позитивный эмоциональный всплеск в самом конце месяца, что также сопряжено с денежными знаками - возможен возврат давно забытого долга или солидные премиальные на работе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

У Дев в первой половине месяца многократно усилится энергетика, а звезды и планеты выстроятся в очень удачном для вас положении. Апрель станет идеальным для новых стартов и реализации творческих идей, а также - для физической активности.

Стоит также готовиться со второй половины месяца к некоторым тратам, но в это время уместнее внимательнее следить за расходами и не экономить на своем здоровье и на здоровье близких.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Для Водолеев на передний план в апреле выйдет финансовая и рабочая сферы, и месяц обещает стать максимально благоприятным для совершения покупок.

Для представителей этого знака Зодиака этот период также идеально подходит для поездок, смены обстановки, можно легче избавиться от вредных привычек и укрепить организм.

Чтобы максимально извлечь пользу от позитивного месяца лучше правильно распланировать время для личных дел, работы и любви.

Напомним, что ранее мы писали, каким знакам Зодиака астрологи в гороскопе на апрель 2020 обещают существенное улучшение материального положения.