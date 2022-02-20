Гороскоп для всех знаков Зодиака с 21 по 27 февраля: идите по зову своего сердца

В ближайшую неделю захочется поучаствовать в рискованных мероприятиях и узнать что-то такое, что вас ранее совершенно не интересовало.

В личной жизни также возможны сюрпризы - внимание начнут привлекать люди, которые не в вашем вкусе или ранее симпатии не вызывали.

Следует идти по зову своего сердца, все новое окажется очень полезным. Также стоит запланировать на эти дни путешествия и экскурсии.

Овен

У вас есть шанс обрести нового друга, и отношения станут с ним выгодными. Неделя удачная для обучения и проведения тестирования.

Посетите людное место, сходите в шумную компанию - есть вероятность интересных знакомств или важных встреч. Но постарайтесь не сильно сорить деньгами и не берите в долг.

Телец

Провожайте зиму активно, у вас хватит на это сил и запаса энергии. Соглашайтесь на любые предложения, которые принесут вам доход.

В ближайшие дни возможны известия, которые расставят по местам все в вашей личной жизни. Не факт, что новость будет хорошая. Но именно она поможет принять правильное и взвешенное решение.

Близнецы

Посвятите эти дни целиком и полностью своей семье. У вас будут ожидаемые траты, поездки, покупки для дома и решение вопросов о недвижимости. Период будет хорошим и с приятными хлопотами.

А вот работу стоит отложить на следующие дни. Настроение будет не деловое и захочется немного полениться. Разрешите себе расслабиться, вам нужно тепло и уют в семейном кругу.

Рак

В последнюю неделю зимы вам стоит обдумать планы на будущее и проанализировать все, что предстоит закончить. Новые идеи уже приходят в голову, но вы еще не знаете, что с ними делать.

Дайте себе время, скоро вы поймете, в каком направлении нужно двигаться и чего именно хотите от жизни. Эмоции будут зашкаливать, контролируйте их, чтобы не испугать окружающих.

Лев

У вас может попросить о помощи кто-то из очень близкого окружения. Если вам не очень хочется оказывать услугу - все равно не торопитесь отказывать. Любое благородное дело в эти дни получит двойную награду.

А вот что делать точно не нужно, так это занимать деньги для другого человека. Вернуть их в срок не получится, а у вас возникнут проблемы.

Дева

Работа будет отнимать практически все время в эти дни. И звезды помогут вам хорошо потрудиться. Не ленитесь по утрам, берите хороший темп и не останавливайтесь до выходных.

Ваших сил и энергии точно хватит, а удача будет подстегивать мотивацию. К середине недели на помощь придет азарт. Не берите только больше ответственности, чем потянете. И постарайтесь все дела закончить до начала весны.

Весы

Есть шанс получить на этой неделе нежданный доход, наследство или страховую выплату. Удачной станет покупка автомобиля, недвижимости или любых крупных вещей. Они будут выгодными.

Обратите внимание на организм, могут быть сложности со здоровьем. Не запускайте процесс и сразу займитесь лечением.

Скорпион

Для вас самым лучшим отдыхом сейчас станет смена обстановки. Отвлекитесь от рабочих будней, проведите хоть немного времени в новом месте. Это может быть даже кафе, музей или поход в гости к новым друзьям.

Но постарайтесь не задерживаться допоздна и не злоупотреблять спиртным - есть риск ухудшения самочувствия после такого отдыха.

Стрелец

У вас проснется склонность с самокопанию и это станет поводом для затяжной депрессии. Постарайтесь смотреть на жизнь более оптимистично. У вас есть не только недостатки, но и достоинства, даже если вы их не видите.

Не давайте близким людям повода для ссор и конфликтов. Сейчас вы на эмоциях можете расстроить любого, кто попадется вам под руку.

Козерог

Все ваше свободное время придется на этой неделе посвятить семейным вопросам. Близким людям будет нужна ваша помощь и участие, не отказывайте им в этом. А на выходных приведите в порядок своей жилье.

Не берите на себя много ответственности. В середине недели вы вдруг поймете, что некоторые темы в работе вам стали неинтересны.

Водолей

Если вы хотели построить карьеру политика или решить важные юридические вопросы - сейчас самое время этим заняться. Все будет решаться быстрее, чем ожидалось и в других сферах жизни.

Семейным Водолеям стоит подумать, как разнообразить свою личную жизнь и обсудить это с партнером - возможно, он подскажет хорошую идею.

Рыбы

Ваша целеустремленность и трудолюбие поможет осуществить то, к чему вы давно стремились. С финансами все будет благополучно. А вопросы, которые вас совсем недавно волновали, уйдут на второй план.

Постарайтесь улучшить свое положение на работе. Нужно будет приложить совсем немного усилий и коллеги это оценят.