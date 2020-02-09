Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет на этой неделе

Гороскоп на неделю, с 10 по 16 января гласит, что некоторых знаков Зодиака ждут приятные изменения. Овны, Львы и Козероги будут вознаграждены за свои старания.

Астролог Павел Глоба отмечает, что звезды более всего благосклонны к представителям данных знаков и прогнозирует для них решение давних проблем, а также существенные изменения в различных сферах жизни.

Овны

Овнам важно воздерживаться от негатива, чтобы не испортить энергетику отрицательными эмоциями. С 10 по 16 января представители данного Зодиака станут более харизматичными и обаятельными.

Также Овнов ожидают большие победы в любви. Вероятна встреча с человеком, который перевернет всю жизнь. Звезды будут благосклонны к представителям этого знака и внесут положительные изменения.

Львы

У данного Зодиака появится желание двигаться вперед, а влияние на окружающих будет настолько сильным, что Львы смогут пользоваться данной "силой" в своих целях. На этой неделе удача будет сопутствовать в любых начинаниях.

У данного Зодиака намечаются позитивные изменения, и астрологи советуют им прислушиваться и присматриваться ко всем событиям, которые будут происходить вокруг. Возможно появление новых друзей и полезных связей.

Козероги

Козерогам важно на этой неделе сохранять хладнокровность и осторожность. Умеренная самокритика поможет избежать им неприятностей, а звезды усилят интуицию и помогут Козерогам реализовать желания.

В этот период появится решительность, смелость и удача начнет сопутствовать в деловой сфере. Возможно примирение со старым знакомым.