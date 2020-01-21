Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет на этой неделе

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Овнов, Львов и Козерогов ждут приятные изменения

Гороскоп на 2020 год гласит, что конец января преподнесет некоторым знакам Зодиака приятные изменения. С 20 по 27 января Овны, Львы и Козероги будут вознаграждены за свои старания.

Астрологи отмечают, что звезды благосклонны к представителям этих знаков и прогнозируют для них решение давних проблем и положительные изменения в разных сферах жизни.

Овны

Овнам нужно будет постараться, чтобы не испортить энергетику отрицательными эмоциями. В конце месяца представители этого знака Зодиака станут более харизматичными и обаятельными. Также Овнов ожидают большие победы в любви – они смогут избавиться от страхов и мусора в сознании. Звезды будут благосклонны к представителям этого знака и внесут в их жизнь положительные изменения.

Львы

У Львов появится желание двигаться вперед, они начнут верить в собственные силы и повысят свое влияние на окружающих. Это будет способствовать удаче в любых начинаниях. У данного Зодиака намечаются позитивные изменения, и астрологи советуют им прислушиваться и присматриваться ко всем событиям, которые будут происходить вокруг. Возможно появление новых друзей и полезных связей.

Козероги

Козерогам важно на этой неделе сохранять хладнокровность и осторожность. Умеренная самокритика поможет избежать им неприятностей, а звезды усилят интуицию и помогут Козерогам реализовать желания. В этот период появится решительность, смелость и удача начнет сопутствовать в любовной и деловой сфере.