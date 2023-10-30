Гороскоп на тижденьпо картах Таро: кому посміхнеться успіх

Овен

Якась подія виб'є ґрунт з-під ваших ніг. Ви будете злякані та розгублені, проте постарайтеся взяти себе в руки. Усе не так погано, як вам здається. Не здавайтеся через провал, вам потрібно струсити з себе пил і рухатися вперед.

Телець

Ви будете купатися у коханні. Новий тиждень подарує вам можливість налагодити стосунки із вашою другою половинкою. Дозвольте собі з головою піти у любовні пригоди, віддайтеся пристрасті.

Близнюки

Вам варто не втрачати впевненості у власних талантах. На вас чекають великі перемоги, ви зможете досягти успіхів у всіх починаннях. Перешкоди не повинні вас лякати, вони лише зроблять вас сильнішими.

Рак

Ви будете насолоджуватися позитивною енергією. Розкрийте нові грані, спробуйте щось цікаве. У вас є усі шанси на втілення у життя грандіозного проекту, наважуйтесь!

Лев

На вас чекає велика радість, тиждень принесе лише позитив та щастя. Ви опинитеся в центрі уваги і зможете показати себе з найкращого боку. Рухайтеся до вершин, успіх вам гарантовано.

Діва

Вам потрібно вийти із зони комфорту. Не засиджуйтеся вдома, спілкуйтеся з людьми та діліться своїми ідеями. Якщо вам потрібна порада – попросіть про нього, вам не відмовлять у підтримці.

Терези

Справедливість переможе, ви зможете довести свою правоту. Ніхто не зможе заплямувати вашу репутацію та приписати собі ваші заслуги. Наважтеся на серйозну розмову і поставте кривдників на місце.

Скорпіон

Успіх буде не вашому боці. Цього тижня вам варто відсторонитися від того, що відбувається, і провести час на самоті. Не бійтеся виглядати як слабка людина, вам просто потрібно багато чого переосмислити.

Стрілець

У вашому житті почнеться період тотального везіння. Успіх нарешті вам посміхнеться, сміливо хапайте за хвіст птаха щастя. Ризикуйте та наважуйтесь на авантюри, у вас все вийде.

Козоріг

Вам варто відмовитись від шкідливих звичок, які руйнують ваше життя. Настав час звільнитися від усього, що тягне на дно. Виявіть силу волі та візьміть на себе відповідальність за власне життя.

Водолій

Здійсниться ваша заповітна мрія. Прислухайтеся до інтуїції та дійте так, як хочеться вам, а не оточуючим. Тільки так ви втілите те, про що так довго думали.

Риби

Новий тиждень буде цікавим. Ви зможете розкрити чиюсь таємницю та знайти відповідь на багато питань. Навчіться дивитися вглиб та аналізуйте все, що почуєте.