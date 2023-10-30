Гороскоп на неделю по картам Таро: кому улыбнется удача

Гороскоп по картам Таро, с 30 октября по 5 ноября 2023 года, сулит представителям некоторых знаков Зодиака подарки от судьбы, им улыбнется удача. Однако повезет не всем.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrotalk рассказывает, что новая неделя принесет каждому знаку Зодиака.
Какое-то событие выбьет почву из-под ваших ног. Вы будете испуганы и растеряны, однако постарайтесь взять себя в руки. Все не так плохо, как вам кажется. Не сдавайтесь из-за провала, вам нужно стряхнуть с себя пыль и двигаться вперед.
Вы будете купаться в любви. Новая неделя подарит вам возможность наладить отношения с вашей второй половинкой. Позвольте себе с головой уйти в любовные приключения, отдайтесь страсти.
Вам стоит не терять уверенность в собственных талантах. Вас ждут большие победы, вы сможете добиться успехов во всех начинаниях. Препятствия не должны вас пугать, они лишь сделают вас сильнее.
Вы будете наслаждаться изобилием положительной энергии. Раскройте в себе новые грани, попробуйте что-то интересное. У вас есть все шансы на воплощение в жизнь грандиозного проекта, решайтесь!
Вас ждет большая радость, неделя принесет лишь позитив и счастье. Вы окажетесь в центре внимания и сможете показать себя с лучшей стороны. Двигайтесь к вершинам, успех вам гарантирован.
Вам нужно выйти из зоны комфорта. Не засиживайтесь дома, общайтесь с людьми и делитесь своими идеями. Если вам нужен совет - попросите о нем, вам не откажут в поддержке.
Справедливость восторжествует, вы сможете доказать свою правоту. Никто не сможет запятнать вашу репутацию и приписать себе ваши заслуги. Решитесь на серьезный разговор и поставьте обидчиков на место.
Удача будет не вашей стороне. На этой неделе вам стоит отстраниться от происходящего и провести время в одиночестве. Не бойтесь показаться слабым человеком, вам просто нужно многое переосмыслить.
В вашей жизни начнется период тотального везения. Удача наконец-то вам улыбнется, смело хватайте за хвост птицу счастья. Рискуйте и решайтесь на авантюры, у вас все получится.
Вам стоит отказаться от вредных привычек, которые разрушают вашу жизнь. Пришло время освободиться от всего, что тянет ко дну. Проявите силу воли и возьмите на себя ответственность за собственную жизнь.
Сбудется ваша заветная мечта. Прислушайтесь к интуиции и действуйте так, как хочется вам, а не окружающим. Только так вы воплотите в жизнь то, о чем так долго думали.
Новая неделя будет интересной. Вы сможете раскрыть чью-то тайну и найти ответ на многие вопросы. Научитесь смотреть вглубь и анализируйте все, что услышите.
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